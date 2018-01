Incidente nel tunnel tra due tir e poi maxi-tamponamento che ha coinvolto 19 vetture. È accaduto questa mattina, alle 10.20, sull'A26, la Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione del capoluogo ligure. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 4 in una galleria, la Monacchi, nel tratto di strada compreso tra Masone e il bivio dell'A10, la Genova-Ventimiglia. Secondo prime informazioni, l'incidente avrebbe causato almeno un morto e otto feriti, due dei quali in condizioni molto gravi. Quest'ultimi due sono stati trasportati all'Ospedale San Martino in elisoccorso, mentre altri tre feriti sono stati trasferiti al nosocomio di Novi Ligure.

La strada è tutt'ora chiusa e il traffico deviato su entrambi i senso di marcia. Chi viene da nord ed è diretto verso Genova deve imboccare la Predosa-Bettole e successivamente l'A7 Serravalle-Genova. Al momento si contano almeno tre chilometri di coda per prendere l'uscita verso Predosa-Bettole. Autostrade per l'Italia ha comunicato che il tratto dovrebbe essere riaperto entro le ore 15. Sul luogo sono al lavoro, intanto, sia i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. È possibile verificare la situazione in tempo reale del traffico attraverso il sito di Autostrade per l'Italia o guardando la webcam sullo svincolo di Predosa-Bettole.

Giornata difficile sull'A26. Oltre all'incidente tra mezzi pesanti e conseguente maxi-tamponamento presso la galleria Monacchi, si sono verificati altri due sinistri ai km 6 e 8, dove probabilmente i conducenti hanno perso il controllo delle rispettive vetture. In questi casi, comunque, non ci sarebbero stati feriti.