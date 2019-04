Giudice di Masterchef, conduttore di programmi dedicati alla cucina e richiestissimo personaggio televisivo: Antonino Cannavacciuolo è tutto questo ma soprattutto è un grande chef. Nato a Vico Equense nel 1975, è oggi gestore di Villa Crespi, un albergo di lusso con all'interno il suo ristorante che vanta ben 2 stelle Michelin, e proprietario di diversi locali quali: Laqua a Meta di Sorrento, il Cannavacciuolo Café & Bistrot e la Cannavacciuolo Bakery a Novara, il Cannavacciuolo Bistrot a Torino. Un successo culinario il suo che è destinato solo a crescere; proprio per questo lo chef è alla ricerca di diverse figure professionali per incrementare il suo organico.

Le opportunità lavorative

Queste alcune delle posizioni attualmente aperte: Demi Chef di Cucina (Villa Crespi). La ricerca riguarda chi ha già esperienza in strutture di alto livello, con predisposizione al lavoro di squadra e grande attenzione ai dettagli; Pastry Chef (Villa Crespi). Il pasticcere selezionato ha notevoli competenze tecniche, ha lavorato precedentemente nel settore della ristorazione e possiede competenze di Food Cost e dei principali programmi informatici; Commis di Sala (Villa Crespi). L'offerta è rivolta ai diplomati presso scuole ad indirizzo turistico-alberghiero, precisi e capaci di lavorare in condizioni di forte stress; Barman (Villa Crespi). Il candidato ideale ha almeno un anno di esperienza nel ruolo, parla perfettamente l'inglese ed ha un'adeguata competenza tecnica nella preparazione di bevande e cocktail; Chef de Rang (Villa Crespi). La selezione riguarda chi ha lavorato per almeno due anni nel settore presso un contesto internazionale, ha conoscenza di diverse lingue straniere e del mondo dei vini; Cassiere Banco Bar (Bistrot Novara). La ricerca è rivolta ai candidati in possesso di competenze nell'ambito dell'igiene del bar e della merceologia, disponibili a lavorare su turni pomeridiani e serali, con notevoli doti relazionali ed attitudine al lavoro di squadra; Addetto Reception e Booking (Bistrot Torino). La risorsa scelta deve avere un'esperienza pregressa di circa due anni nel ruolo maturata presso strutture ricettive di alto livello, dimestichezza con almeno una lingua straniera oltre l'inglese ed adeguata conoscenza dei più importanti strumenti informatici.

Il recruiting

Per inoltrare la propria candidatura basterà inserire il curriculum nell'apposito form presente nella pagina "Lavora con noi" del sito web ufficiale di Antonino Cannavacciulo. Da lì sarà anche possibile inviare una presentazione spontanea in vista di eventuali selezioni future.