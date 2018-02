Il sondaggio che i media italiani non vogliono diffondere torna di nuovo in auge, a un anno dalla prima apparizione sul Web. Il sondaggio sarebbe stato realizzato da un istituto demoscopico per alcuni grandi media internazionali, quali la Bbc, Der Spiegel e Daily Star Lebanon, e mostrerebbe come il Movimento 5 Stelle sarebbe non solo il primo partito, ma addirittura avrebbe il 48% dei consensi, contro il 27-28% rilevato dai giornali italiani. In realtà, questo sondaggio non esiste e non è mai stato realizzato, ma si tratta di una vecchia bufala diffusa per la prima volta lo scorso anno da alcuni account fake che propagandano il Movimento 5 Stelle. Il post di quest'anno è stato diffuso dall'utente Dabovic Angelo Nedeljko, account falso che sostiene di lavorare "presso il Movimento 5 Stelle".

Nell'immagine condivisa sui social si legge "political poll", una definizione che in inglese non è corretta, perché in realtà i sondaggi vengono chiamati "opinion poll". Il sondaggio sarebbe inoltre stato "sent in Italy", altra espressione scorretta, mentre il periodo di rilevazione si riferisce a Febbraio 2018, un mese che ancora nemmeno è finito. Sono poi sbagliati i nomi dei partiti, Mdp e Sinistra Italiana sono infatti riuniti in Liberi e Uguali mentre Ncd di Angelino Alfano non esiste più e si è scisso in due liste elettorali differenti.

"La bufala è chiarissima, e riprende in modo pressoché identico un’altra immagine fake su un inesistente sondaggio estero diffusa a marzo dell’anno scorso. La bufala era stata poi cancellata dopo che diversi media, tra cui anche noi, avevano evidenziato come il sondaggio fosse così falso e artefatto da risultare anche ridicolo",evidenzia Giornalettismo."Come scritto l’anno scorso, si nota chiaramente come il grafico sia stato realizzato con Paint, con le immagini diffuse dagli account social de La7 per diffondere i dati dei sondaggi realizzati da EMG di Masia. Stessa grafica, stessi colori, stessi nomi dei partiti. L’unica novità, rispetto all'anno scorso, sarebbero le fonti inventate, ovvero oltre alla BBC anche Der Spiegel e il Daily Star Lebanon".