Le grandi città dell'Afghanistan ancora nel mirino. A pochi giorni dal violento attacco alla sede della Ong Save The Children a Jalalabad e a poche ore da quello ancora più sanguinoso con l'ambulanza bomba di Kabul, alle prime luce dell'alba di lunedì uomini armati hanno attaccato questa volta l'Accademia militare nella capitale facendo nuove vittime. La dinamica purtroppo stempra essere la stessa dei giorni scorsi con una violenta esplosione causata da un'autobomba a dare il via all'azione terroristica seguita successiva con una sparatoria con armi automatiche e un assalto a piedi. Al momento non c'è un bilancio ufficiale dell'attacco ma si parla già di diversi morti e feriti.

Secondo una prima ricostruzione dei media locali, il commando che assalito la Marshal Fahim National Defense University , l'accademia dove si addestrano i futuri militari afgani, sarebbe stato composto da un piccolo gruppo di quattro o cinque uomini armati preceduti da un'autobomba. Almeno due di loro sarebbero stati uccisi uno ferito e catturato. Secondo il l portavoce del ministero della Difesa, Dawlat Waziri, l'obiettivo degli assalitori era specificamente la 111/a Divisione dell'esercito di stanza accanto all'Università di Kabul.

L'attacco è scattato intorno alle 5 ora locale, le 3 in Italia, quando una esplosione, forse causata da un kamikaze, ha squassato ’ingresso dell’edificio, permettendo quindi al resto del commando di penetrare al suo interno. Gli attentatori non sarebbero riusciti, però, a penetrare oltre il primo cerchio difensivo della sede militare, almeno secondo quanto dichiara un portavoce del governo. Secondo testimoni, da diverse ore sarebbero in corso combattimenti tra uomini armati e gli agenti della sicurezza afghana. L'obiettivo scelto anche questa volta è altamente simbolico visto che l'accademia, situata nel nordovest di Kabul, addestra gli ufficiali cadetti dello Stato maggiore dell'esercito afghano. Secondo alcuni media locali , anche in questo caso l'attacco sarebbe stato rivendicato dall'Isis anche se non ci sono ancora conferme .