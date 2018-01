UPDATE ore 16 – Circa 45 membri dello staff della sezione di Jalalabad City della ong Save The Children sono stati liberati dalle forze di sicurezza afghane che sono ancora impegnate, dieci ore dopo l'attacco di un commando dell'Isis, nel tentativo di mettere fine all'assalto. Il bilancio provvisorio di tre morti (fra cui due dipendenti della ong) e 24 feriti, riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok, è stato confermato nel tardo pomeriggio dal governatore della provincia di Nangarhar.

Ancora sangue e terrore in Afghanistan dove nella mattinata di mercoledì un commando armato ha attaccato la sede della Ong Save the Children a Jalalabad, capoluogo della provincia orientale afghana di Nangarhar . Secondo le prime testimonianze che arrivano dal posto, si è sentita prima una violenta esplosione proprio davanti al cancello della sede dell'organizzazione umanitaria non governativa, come se fosse scoppiata un'autobomba, poi violente raffiche di mitra, anche all’interno della struttura. A confermarlo l'attacco è stato il portavoce del governo provinciale locale, Attaullah Khogyani, che ha riferito di persone in fuga e feriti.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'accaduto, l'attacco è cominciato poco dopo le 9, ora locale (l'alba in Italia), quando una vettura imbottita di esplosivo, forse guidata da un attentatore suicida, è stata fatta esplodere all'entrata dell'edificio da dove poi si sparerebbero introdotti un numero non precisato di terroristi armati che hanno cominciato a sparare all'impazzata. Successivamente ci sarebbe stato un violento scontro a fuoco fra i militanti e le forze di sicurezza locali durante il quale alcuni di loro sarebebro stati uccisi dalle forze speciali, mentre altri si sarebbero asserragliati nella struttura, al terzo piano. Dalle prime immagini che giungono da Jalalabad si vedono varie auto in fiamme dinanzi alla sede dell'ong e si sento spari provenire dall'interno.

Il primo bilancio ufficiale parla di almeno due morti e quindici feriti ma purtroppo è ancora provvisorio. Fonti non confermate infatti parlano di almeno tre attentatori uccisi oltre a diverse guardie armate del compound colpite. La zona dell'attacco ospita numerosi sedi di organizzazioni internazionali ma anche uffici governativi, per questo non è escluso che Save the Children non fosse l'obiettivo finale. Testimoni oculari hanno riferito di scene di panico nella zona e anche di una fuga degli alunni di una scuola privata che si trova vicino alla sede di Save The Children. "Ho avvertito un'enorme esplosione, simile a un'autobomba. Siamo scappati, io sono saltato da una finestra e ho visto un uomo armato di un rpg (lanciarazzi) sparare contro l'ingresso principale per entrare nel compound", ha raccontato un testimone in ospedale.

I talebani afgani intanto hanno dichiarato di non avere alcuna responsabilità nell'attacco armato a Save the Children. Al riguardo il portavoce Zabihullah Mujahid ha indicato via Twitter: "Attacco odierno nella città di Jalalabad: nulla a che vedere con i mujaheddin dell'Emirato islamico". Subito dopo, come si sospettava , è arrivata la rivendicazione dell'Isis attraverso l'organo di propaganda dello Stato islamico, Amaq. Nel comunicato si legge che "tre martiri hanno partecipato all'attacco contro le fondazioni britanniche e svedesi e le istituzioni governative afghane". Il riferimento allo Swedish Comittee per gli affari umanitari e al ministero afghano delle Donne, situati nei pressi della sede dell'ong.

Dopo l'attacco Save the Children ha annunciato che sospende tutte le attività nel Paese. "La nostra preoccupazione primaria rimane quella di garantire la sicurezza di tutto il nostro staff. In seguito a quanto sta avvenendo, tutti i nostri programmi in Afghanistan sono stati temporaneamente sospesi e i nostri uffici sono stati chiusi" hanoa spiegato dall'organizzazione umanitaria con sede nel Regno Unito. " L’Afghanistan è uno dei Paesi al mondo dove è più difficile essere bambini e dove gli operatori umanitari lavorano in condizioni particolarmente complicate. Con i nostri interventi umanitari in Afghanistan abbiamo raggiunto quasi 1,4 milioni di bambini. Ci impegniamo a riprendere le nostre operazioni e il nostro lavoro per salvare vite umane il più rapidamente possibile, non appena ci verrà assicurata la possibilità di operare in maniera sicura" hanno aggiunto.

UE: "Attacco è grave violazione del diritto internazionale"

L'attacco terroristico contro Save the Children in Afghanistan è una grave violazione del diritto internazionale umanitario". Così in una nota congiunta l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini ed i commissari per le crisi umanitarie e allo Sviluppo, Christos Stylianides e Neven Mimica. "E' un affronto a tutte le organizzazioni umanitarie, all'umanità, e dimostra un palese disprezzo per il benessere e il futuro di tutti i bambini afgani, che si affidano al lavoro dedicato degli altri". "Le nostra condoglianze vanno alle famiglie delle vittime – prosegue la nota – e auguriamo una pronta guarigione ai feriti. I nostri pensieri vanno anche a Save the Children, un partner di lunga data dell'Unione europea in Afghanistan e nel resto del mondo, che lavora incessantemente per salvare e cambiare al meglio la vita delle persone. Non permetteremo che atti di terrore possano scoraggiare il nostro sostegno ai piu' bisognosi in Afghanistan. L'Ue sostiene le autorita' afghane ed il suo popolo e rimane impegnata nell'aiutare il popolo afghano a raggiungere un futuro di pace", conclude la nota.