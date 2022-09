WhatsApp sta lavorando a un’opzione per modificare i messaggi già inviati Gli screenshot pubblicati in questi giorni con il tasto Edit riguardano solo la versione Desktop. Questa opzione però potrebbe allargarsi anche agli smartphone.

A cura di Valerio Berra

Per adesso c’è solo una piccola traccia. Non abbastanza per parlare di una nuove funzione già pronta ma sufficiente per capire da che parte stanno guardando gli sviluppatori di Meta. In uno screenshot pubblicato sul sito specializzato Wabetainfo, viene mostrata una nuova opzione di WhatsApp per modificare i messaggi già inviati. Con questo pulsante si potrebbero sistemare i messaggi aggiungendo o rimuovendo testi ed emoji. Gli screenshot pubblicati fino a questo momento arrivano tutti dalla versione della piattaforma di messaggistica dedicata al desktop ma questo potrebbe essere il primo passo per implementare tutto anche su smartphone.

È diverso tempo che si parla della possibilità di modificare messaggi su WhatsApp. Lo scorso maggio erano circolati altri screenshot in cui sembrava che Meta stesse per integrare questa funzione nella versione smartphone. Una modifica di cui, come sappiamo, poi si sono perse le tracce. Ancora prima, nel gennaio del 2017 la Beta di WhatsApp numerata 2.17.26 aveva tra le opzioni disabilitate di default proprio la possibilità di modificare i messaggi di testo. In tutti questi casi, il tasto Edit si attiva semplicemente tenendo premuto il messaggio.

WEBATAINFO | Lo screenshot che mostra il pulsante Edit

Il parallelo con Twitter

La lunga saga del tasto Edit su WhatsApp segue quasi in parallelo quella di Twitter. Da aprile 2022 continua a ripresentarsi la notizia che Twitter ha avviato i test per modificare i tweet una volta che sono stati inviati. Le indiscrezioni sono state confermate anche dalla stessa società che ha spiegato come questa scelta sia frutto di un lavoro durato oltre un anno. In un tweet pubblicato dal canale ufficiale del team di comunicazione di Twitter si legge che l’opzione per modificare i messaggi potrebbe essere presentata in anteprima agli abbonati di Twitter Blue, la versione premium della piattaforma.