WhatsApp lancia i videomessaggi in Italia, come inviarli dall’app Per inviare un messaggio vocale basterà toccare il microfono, selezionare la modalità video e tenere premuto per registrare. Il filmato deve essere registrato in tempo reale e non può durare più di 60 secondi.

A cura di Elisabetta Rosso

Questa mattina sulla chat di WhatsApp ci è arrivato un video in formato rotondo di qualche secondo. Abbiamo guardato la barra in fondo alla chat, e trovato un'icona in più. Basta schiacciare brevemente sul simbolo dei messaggi vocali per far spuntare una videocamera, poi si deve tenere premuto e registrare il video che può durare al massimo 1 minuto. L'abbiamo registrato e inviato, è stato semplicissimo. Meta aveva anticipato la nuova funzionalità in una nota: "Con i videomessaggi potrai registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat, e in tempo reale". A metà tra le storie Instagram e i vocali, i messaggi video sono studiati ad hoc per una comunicazione più diretta e spontanea. Le clip hanno un formato circolare e devono essere registrate sul momento.

Si potrebbero già inviare i video nelle conversazioni via chat, ma con la creazione di un pulsante apposito e la modalità in tempo reale WhatsApp vuole creare un nuovo modo di comunicare. "I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. È con grande entusiasmo che annunciamo l'evoluzione di questa funzione nei nuovi videomessaggi istantanei", ha spiegato l'azienda in una nota. "Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta, o dare una buona notizia."

Come inviare i videomessaggi su WhatsApp

Per inviare un messaggio vocale basterà toccare il microfono, selezionare la modalità video e tenere premuto per registrare. Si può anche scorrere verso l'alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I filmati verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivarlo, basterà toccare il video. Le clip sono protette con crittografia end-to-end per garantire la privacy degli utenti. Se non appare ancora l'icona dei videomessaggi, molto probabilmente sarà necessario aggiornare l'app.

Cosa cambia rispetto ai video normali

Si potevano già inviare filmati su WhatsApp, eppure i videomessaggi sono diversi. Per prima cosa è necessario registrarli in tempo reale, non solo, i messaggi video non potranno essere salvati o inoltrati, a differenza dei video normali. C'è anche il limite di tempo, mentre un video normale non ha limiti di durata, il videomessaggio non può superare i 60 secondi. La funzione, è una evoluzione dei messaggi vocali che, aggiunge Meta, "hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza".

Non sembra però che sarà disponibile, almeno non subito, la funzionalità View Once, che permette di visualizzare una sola volta una foto o un testo scritto prima che il contenuto di autodistrugga, una funzionalità introdotta dall’app per migliorare la privacy degli utenti. Quindi anche se non si possono inoltrare, un utente potrebbe salvare i videomessaggi sul proprio dispositivo registrando lo schermo.