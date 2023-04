WhatsApp lavora ai video messaggi: “Si registrano sul momento e solo il destinatario potrà vederli” La possibilità di inviare messaggi video è in fase di sviluppo, e potrebbe essere già disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. L’app sta investendo sulla privacy degli utenti.

L’ha scoperto, come sempre WeBetaInfo. Studiando il codice sorgente di WhatsApp ha trovato gli indizi di una nuova funzionalità. “E attualmente in fase di sviluppo, l'app sta lavorando ai messaggi video”, ha detto il blog. “Quando questa funzione verrà rilasciata ad alcuni beta tester, saranno in grado di registrare brevi video per un massimo di 60 secondi per i propri contatti.”

A metà tra le storie Instagram e i vocali, i messaggi video sono studiati ad hoc per incentivare una comunicazione più diretta e spontanea. Le clip possono avere una durata massima di un minuto, e devono essere registrate sul momento. Di per sé già si potrebbero inviare video nelle conversazioni via chat, ma con la creazione di un pulsante apposito e la modalità in tempo reale WhatsApp vuole creare un nuovo modo di comunicare.

Come funzionano i video messaggi su WhatsApp

In realtà i messaggi video erano attesi, WebBetaInfo aveva già trovato indizi nel codice, ma sembra che ora l’app sia quasi pronta al lancio. Il blog ha anche condiviso uno screenshot per mostrare in anteprima come apparirà la nuova funzionalità dell'app. L’icona “Videomessaggio” sarà posizionata nell’elenco delle chat. “La stessa funzionalità è disponibile anche per immagini, video, GIF e adesivi ed è stata resa compatibile con le reazioni lo scorso anno. Ora che l'anteprima mostra correttamente i messaggi video all'interno dell'elenco chat, possiamo dire che questo è un ulteriore passo verso lo sviluppo della funzionalità”, spiega il blog. Anche questa tipologia di messaggi saranno crittografati end to end, quindi saranno visibili solo ai destinatari

La differenza principale tra un video normale e un video messaggio, come accennavamo prima, è la necessità di registrare in tempo reale la clip. Non solo, i messaggi video non potranno essere salvati o inoltrati, a differenza dei video normali. Non sembra però che sarà disponibile, almeno non subito, la funzionalità View Once, che permette di visualizzare una sola volta una foto o un testo scritto prima che il contenuto di autodistrugga, una funzionalità introdotta dall’app per migliorare la privacy degli utenti. Quindi anche se non si possono inoltrare, un utente potrebbe salvare i video messaggi sul proprio dispositivo registrando lo schermo. La possibilità di inviare messaggi video è in fase di sviluppo, e potrebbe essere già disponibile in un futuro aggiornamento dell'app.

In arrivo anche le chat segrete

"Abbiamo scoperto che WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità: la possibilità di bloccare le chat”, ha scritto WebBetaInfo, pochi giorni fa sul suo blog. Ha trovato infatti gli indizi della nuova opzione dentro il codice in anteprima dell’app. Da tempo l’app di messaggistica sta investendo nella privacy, per permettere gli utenti di proteggere le proprie conversazioni, e le chat segrete sono solo l'ultimo step per assicurare più riservatezza. Non appariranno nemmeno nell'elenco all'apertura dell'app, e i contenuti multimediali inviati non saranno salvati automaticamente nella galleria del proprio smartphone. “Secondo noi, questa è la migliore notizia della settimana”, scrive WebBetaInfo.

L’opzione si chiamerà chat lock ed è ancora in fase di sviluppo, grazie a questa funzione gli utenti potranno bloccare determinate chat e tenerle nascoste. "Per proteggere la tua privacy, una chat bloccata non può essere aperta senza un'impronta digitale o un passcode. Inoltre, se qualcuno tenta di accedere al tuo telefono e non riesce a fornire l'autenticazione necessaria, verrà richiesto di cancellare la chat per aprirla" spiegano sul sito.