WhatsApp lancia i videomessaggi istantanei: "Sono come i vocali ma in versione video"

A cura di Elisabetta Rosso

Apparirà un'icona in più, una videocamera verde WhatsApp sulla barra in fondo alle chat. "È con grande entusiasmo che annunciamo i videomessaggi istantanei. Ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat". A metà tra le storie Instagram e i vocali, i messaggi video sono studiati ad hoc per una comunicazione più diretta e spontanea. Le clip possono durare al massimo un minuto, avranno un formato circolare e devono essere registrate sul momento. Si potrebbero già inviare i video nelle conversazioni via chat, ma con la creazione di un pulsante apposito e la modalità in tempo reale WhatsApp vuole creare un nuovo modo di comunicare. "Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti", ha annunciato Meta.

"I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. È con grande entusiasmo che annunciamo l'evoluzione di questa funzione nei nuovi videomessaggi istantanei", ha spiegato l'azienda in una nota. "Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti con tutta l'emozione che trasmettono i video, che sia per augurare buon compleanno, ridere a una battuta, o dare una buona notizia."

Come inviare un videomessaggio

L’icona “Videomessaggio” sarà posizionata nell’elenco delle chat. “La stessa funzionalità è disponibile anche per immagini, video, GIF e adesivi ed è stata resa compatibile con le reazioni lo scorso anno. Ora che l'anteprima mostra correttamente i messaggi video all'interno dell'elenco chat, possiamo dire che questo è un ulteriore passo verso lo sviluppo della funzionalità”, aveva spiegato il blog dedicato all'app di messaggistica WaBetaInfo prima del lancio ufficiale. Per inviare un messaggio vocale basterà toccare il microfono, selezionare la modalità video e tenere premuto per registrare. Si può anche scorrere verso l'alto per bloccare e registrare il video automaticamente. "I filmati verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l'audio, basterà toccare il video. I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza".

Cosa cambia rispetto ai video normali

La differenza principale tra un video normale e un video messaggio è la possibilità di registrare in tempo reale la clip. Non solo, i messaggi video non potranno essere salvati o inoltrati, a differenza dei video normali. C'è anche il limite di tempo, mentre un video normale non ha limiti di durata, il videomessaggio non può superare i 60 secondi. La funzione, è una evoluzione dei messaggi vocali che, aggiunge Meta, "hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza".

Le ultime novità lanciate da WhatsApp

L'app di messaggistica, sempre a luglio, ha rilasciato una nuova funzione che permetterà di messaggiare anche con i contatti che non sono stati salvati sul proprio dispositivo. Per iniziare una conversazione basterà digitare il numero di telefono nella barra in alto all'interno dell'app di messaggistica, apparirà il messaggio "stiamo cercando fuori dai tuo contatti" e poi l'utente dovrà selezionare il numero.

Sempre in tema numeri sconosciuti, WhatsApp a giugno ha lanciato anche un'altra funzionalità. Il Ceo di Meta Mark Zuckerberg con un post ha annunciato: "Ora puoi silenziare automaticamente le chiamate in arrivo dai contatti sconosciuti su WhatsApp, un modo per aumentare la privacy e controllo sull'app". Tutti i numeri non registrati in rubrica che chiameranno su WhatsApp verranno visualizzati nell’elenco tra stato e chat, ma lo smartphone non squillerà. Apparirà solo il messaggio "numero sconosciuto silenziato" per avvertire l'utente.