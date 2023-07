Ora su WhatsApp si può messaggiare con i numeri sconosciuti non salvati in rubrica: ecco come fare Su Whatsapp si potrà chattare con numeri sconosciuti senza doverli salvare prima in rubrica. La nuova funzione è semplice ed intuitiva ed è stata rilasciata sia per Android che per iOs.

A cura di Elisabetta Rosso

È capitato a tutti, digitare il numero, salvarlo in rubrica e poi entrare su WhatsApp per iniziare una conversazione. D'ora in poi però non sarà più necessario. L'app di messaggistica infatti ha lanciato una nuova funzione che permetterà di messaggiare anche con i contatti che non sono stati salvati sul proprio dispositivo. Per iniziare una conversazione basterà digitare il numero di telefono nella barra in alto all'interno dell'app di messaggistica, apparirà il messaggio "stiamo cercando fuori dai tuo contatti" e poi l'utente dovrà selezionare il numero. La funzionalità è stata rilasciata sia per Android, sia per iOS, ma, come sempre, per poter usare il nuovo tool di WhatsApp potrebbe volerci qualche settimana.

WaBetaInfo, il sito che raccoglie le indiscrezioni sull'app di messaggistica, ha scritto: "Gli utenti hanno sempre riscontrato alcune limitazioni quando tentavano di avviare una chat con qualcuno su WhatsApp senza prima salvare le proprie informazioni di contatto e dovevano fare affidamento su app di terze parti o sulle API ufficiali click-to-chat, che potrebbero essere più complicate da usare per alcuni utenti", poi aggiunge, "con questa funzione, WhatsApp semplifica agli utenti l'avvio di conversazioni senza salvare i contatti nella loro rubrica ed è disponibile dopo aver installato le ultime versioni di WhatsApp per iOS e Android". In realtà è già possibile messaggiare con numeri sconosciuti, ma solo se è l'altro utente a iniziare la conversazione, e di conseguenza poteva farlo solo se aveva già salvato il nostro numero in rubrica, ora la nuova funzionalità vuole semplificare e velocizzare il processo, rendendo più semplice messaggiare anche con i numeri sconosciuti.

A cosa serve la nuova funzione

La nuova funzione non è solo una soluzione pratica per iniziare a messaggiare. Spesso gli utenti infatti quando ricevono una chiamata da un numero che non conoscono lo salvano su WhatsApp per identificarlo controllando la foto profilo o lo stato, in questo caso invece basterà digitare una serie di numeri. Come spiega WaBetaInfo è anche un modo per tutelare la privacy. "Salvando un contatto sconosciuto ci esponiamo, potrebbe essere in grado di vedere la tua foto del profilo: cercare il numero di telefono senza salvarlo nell'elenco dei contatti può essere considerato un'ulteriore misura di privacy e segna sicuramente un significativo passo avanti nel migliorare l'esperienza dell'utente di messaggistica".

Come silenziare le chiamate degli sconosciuti su WhatsApp

Sempre in tema numeri sconosciuti, WhatsApp a giugno ha lanciato anche un'altra funzionalità. Il Ceo di Meta Mark Zuckerbergcon un post ha annunciato: "Ora puoi silenziare automaticamente le chiamate in arrivo dai contatti sconosciuti su WhatsApp, un modo per aumentare la privacy e controllo sull'app". Tutti i numeri non registrati in rubrica che chiameranno su WhatsApp verranno visualizzati nell’elenco tra stato e chat, ma lo smartphone non squillerà. Apparirà solo il messaggio "numero sconosciuto silenziato" per avvertire l'utente.

La nuova opzione non funzionerà come un blocco chiamata, ma è pensata per evitare le interruzioni indesiderate mentre si usa l'app, e tutelare la privacy degli utenti: "Proteggere la comunicazione privata è importante perché sappiamo che le persone hanno bisogno di un luogo sicuro per comunicare" spiega WhatsApp in un post sul blog. Sarà anche un modo per proteggere gli utenti dalle chiamate spam o dalle truffe.