Ora su WhatsApp si possono silenziare le chiamate degli sconosciuti: come attivare la nuova funzione L’app di messaggistica ha deciso di lanciare la nuova opzione sia per evitare interruzioni sgradite mentre si usa WhatsApp, ma anche per tutelare gli utenti dalle chiamate spam o dalle truffe.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Ora puoi silenziare automaticamente le chiamate in arrivo dai contatti sconosciuti su WhatsApp, un modo per aumentare la privacy e controllo sull'app", ha annunciato Mark Zuckerberg. La funzionalità era già stata segnalata a marzo dal sito dedicato all'app di messaggistica, WABetaInfo, ora gli utenti potranno attivare l'opzione "Silenzia sconosciuto". Tutti i numeri non registrati in rubrica che chiameranno su WhatsApp verranno visualizzati nell’elenco tra stato e chat, ma lo smartphone non squillerà. Apparirà solo il messaggio "numero sconosciuto silenziato" per avvertire l'utente. La nuova opzione non funzionerà come un blocco chiamata, ma è pensata per evitare le interruzioni indesiderate mentre si usa l'app, e tutelare la privacy degli utenti: "Proteggere la comunicazione privata è importante perché sappiamo che le persone hanno bisogno di un luogo sicuro per comunicare" spiega WhatsApp in un post sul blog.

Sarà anche un modo per proteggere gli utenti dalle chiamate spam o dalle truffe, come ha spiegato WABetaInfo: “Negli ultimi anni, le chiamate spam sono diventate un problema crescente con i truffatori e le loro telefonate non richieste. Le app di messaggistica istantanea non fanno eccezione, le chiamate possono essere pericolose, fatte per rubare informazioni personali o indurre le persone a effettuare pagamenti o fornire dati sensibili". La funzionalità è ora disponibile nell'ultima versione dell'app.

Le funzionalità Silenzia sconosciuto e Controllo della privacy

Per attivare l'opzione basterà accedere alle Impostazioni, selezionare poi Privacy, Chiamate e premere su "Silenzia chiamate sconosciuto". Oltre all'opzione di silenziamento, WhatsApp ha anche lanciato la nuova funzione Controllo della privacy, progettata per informare gli utenti su tutte le novità e opzioni per la privacy e sicurezza offerte da WhatsApp, come Scegli chi può contattarti, Controlla le tue informazioni personali, Aggiungi più privacy alle tue chat e Aggiungi più protezione al tuo account.

"Selezionando Avvia controllo nelle impostazioni sulla privacy, accederai a vari livelli di privacy per rafforzare la sicurezza dei tuoi messaggi, delle tue chiamate e delle tue informazioni personali", spiega WhatsApp. Gli utenti potranno per esempio attivare l'autenticazione a due fattori e quella biometrica per aprire l'app, decidere chi potrà aggiungerli ai gruppi, e chi invece può visualizzare l'immagine del profilo. Si potrà anche impostare un timer predefinito per la scomparsa dei messaggi. Come spiega WABetaInfo, "la possibilità di silenziare le chiamante degli sconosciuti e la funzione di controllo della privacy sono disponibili dopo aver installato l'ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android dal Google Play Store e WhatsApp per iOS dall'App Store o dall'app TestFlight".