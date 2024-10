video suggerito

Vittoria SuperEnalotto, qual è la probabilità di prendere il 6 con una giocata da 3 euro Martedì 15 ottobre in una tabaccheria di Riva del Garda è stata centrata la combinazione vincente del SuperEnalotto. La vittoria è stata ottenuta con una giocata da tre euro, abbiamo calcolato con ChatGPT quali erano le probabilità di ottenere il montepremi.

A cura di Valerio Berra

Il jackpot era quasi da 90 milioni di euro: 89,2 milioni per la precisione. È questa la cifra vinta martedì 15 ottobre al SuperEnalotto da qualcuno che ha centrato il numero vincente a Riva del Garda, in provincia di Trento. Una vincita che è fuori dalla Top 10 dei montepremi più alti giusto per qualche milione: al numero 10 ci sono i 94,8 milioni vinti a Catania nel maggio 2012. In testa la super vincita da 371,1 milioni di euro nel febbraio del 2023 vinta con un sistema a cui hanno partecipato più persone.

Per ora non si sa molto di questa vittoria. È avvenuta nella Tabaccheria Fortuna, il proprietario spera ovviamente in un regalo. È iniziata la “caccia al vincitore” e la sindaca spera che siano andati a qualcuno che ne "aveva bisogno". Insomma, solito copione. La combinazione vincente era: 1, 23, 44, 45, 47 e 60. È stata centrata con una giocata da tre euro. Non è chiaro come sia stato diviso il costo della giocata: con questa cifra è possibile fare tre giocate singole o due giocate con numero SuperStar.

Quante sono le probabilità di vincere il montepremi con il SuperEnalotto

La probabilità di azzeccare i sei numeri estratti con una giocata è nota: 1 su 622.614.630. Come abbiamo già spiegato in un’intervista con Nicola Parolini, professore del Politecnico di Milano, la probabilità di vittoria è talmente bassa che la cosa migliore per guadagnare soldi è non sprecarli nel SuperEnalotto. Con ChatGPT abbiamo calcolato al probabilità di azzeccare la sestina vincente con 3 giocate, ipotizzando quindi che i 3 euro della schedina siano stati spesi per giocate singole.

Beh, non va molto meglio: secondo l’intelligenza artificiale con tre giocate la probabilità di vittoria è 1 su 207 milioni. Di più. Per chiarire quanto sono basse le probabilità di vittoria abbiamo ipotizzato di investire tutto il montepremi per altrettante giocate diverse. Con 89,2 milioni di giocate diverse la probabilità di azzeccare sei numeri in un’estrazione sarebbe del 14,33%: poco più di 1 su 10.