Vince 95 milioni di dollari alla lotteria ma nessuno vuole pagarlo: ha comprato troppi biglietti I responsabili del concorso Lotto Texas ora si sono trovati davanti a un problema etico: un utente (o un gruppo di persone) ha acquistato 25.000.000 di biglietti e ha vinto 95.000.000 di dollari. Il problema? Ha acquistato praticamente tutte le combinazioni possibili portando le sue probabilità di vittoria al 97%.

A cura di Valerio Berra

Quanti biglietti di una lotteria si possono acquistare senza barare? Negli ultimi giorni questa domanda sta diventando particolarmente diffusa in Texas, Stati Uniti. Il Texas è il secondo Stato per popolazione, 29 milioni di abitanti che vivono in un territorio grande il doppio dell’Italia. Qui c’è una lotteria che non sembra molto diversa dalle nostre. Si chiama Lotto Texas, si partecipa giocando combinazioni di sei numeri e si vincono jacpot milionari.

Il 22 aprile del 2023 un cliente ha centrato un jackpot da 95 milioni di dollari. Fortuna, ovviamente. Visto che non c’è possibilità di prevedere il numero di corretto prima dell’estrazione. Ma la fortuna è stata aiutata da un deciso investimento sul numero di biglietti staccati.

E questa volta non parliamo di intelligenza artificiale. Giusto qualche giorno fa tre studenti di matematica dell’Università del Salento hanno detto di costruito un sistema basato sull’intelligenza artificiale grazie a cui sono riusciti a vincere due volte al Lotto. Una teoria che per si può mettere facilmente in discussione: il gioco non ha schemi e non ha memoria. Ce lo ha spiegato anche ChatGPT quando abbiamo provato a chiedergli i numeri per il SuperEnalotto.

La versione della Texas Lottery Commission: "L'equità è danneggiata"

Partiamo da qualche conto. Ryan Mindell, direttore della Texas Lottery Commission, ha spiegato al New York Times che la persona, o più probabilmente, il gruppo di persone che ha vinto ha trovato un modo per garantirsi quasi la vittoria. Nello specifico è stata avviata una collaborazione con quattro rivenditori per acquistare in tutto 25 milioni di biglietti. Ogni biglietto costava un dollaro. Troppi soldi? Non proprio, visto che con un investimento da 25 milioni di dollari il misterioso clienti ne ha portati a casa 95 milioni.

Il calcolo delle probabilità

Il numero non è causale o quasi. Il Lotto Texas funziona come il SuperEnalotto: bisogna indovinare sei numeri. Ma qui i numeri tra qui scegliere sono meno: non da 1 a 90 ma da 1 a 54. Questo vuol dire che giocando 25.000.000 di combinazioni diverse la nostra probabilità di vittoria sfiora il 97%. Il numero dei biglietti venduti nell’estrazione che ha consegnato al vincitore il jackpot milionario è stato anomalo: 27 milioni di biglietti, quando la media era di 2 milioni a estrazione. Al momento il premio non è ancora stato erogato e le autorità non hanno svelato l’identità del vincitore.

Certo, tutto si basa ancora su un paradosso, come spiega Mindell: "Se una persona ha un sacco di soldi e vuole acquistare tutti i biglietti che vuole, questo non viola la legge. Ma percezione dell'equità del gioco è notevolmente danneggiata”. Il problema ora sarà capire se dietro a questa operazione ci sia stato un tentativo di riciclaggio.