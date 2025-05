video suggerito

Su WhatsApp comparirà la “chat vuota”: a cosa serve e come trovarla Sull’app di messaggistica è comparso un nuovo pulsante per creare gruppi senza alcun partecipante. Sono chat vuote che possono essere utilizzate come spazio personale per appuntare messaggi e liste. La nuova opzione offre anche maggiore flessibilità, ora gli utenti possono prendersi il tempo necessario per decidere chi invitare. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Basterà un click per aprire una chat vuota su WhatsApp. "Alcuni beta tester stanno sperimentando un nuovo modo per creare gruppi senza dover aggiungere immediatamente i partecipanti", ha spiegato WaBetaInfo, portale specializzato sull'app di messaggistica. Per creare un gruppo vuoto, gli utenti devono semplicemente toccare il pulsante di azione mobile nella scheda Chat e poi selezionare l'opzione per creare un nuovo gruppo. "Se questa funzionalità è già disponibile, la barra superiore dell'app mostrerà un messaggio che indica che l'aggiunta di partecipanti è ora facoltativa." Piattaforme come Slack e Telegram avevano già spazi per salvare messaggi personali. Ora anche su WhatsApp sarà possibile avere chat completamente vuote.

Al momento è in fase di sviluppo, è disponibile per alcuni beta tester che hanno installato gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store. Non c'è una data ufficiale per il rilascio, la nuova funzione verrà distribuita nelle prossime settimane. Il consiglio è di tenere aggiornata l'applicazione.

Le nuove chat vuote

In realtà diversi utenti usano già chat solitarie, per salvare messaggi che verranno poi inviati, scrivere note, appunti, liste, salvare gli url del web, o anche trasferire piccoli file in modalità wireless. Una specie di archivio personale in formato chat. Fino ad ora però erano state escogitate soluzioni artigianali, come aprire un gruppo con un’altra persona, poi rimuoverla, e creare così uno spazio per annotare e salvare messaggi o contenuti.

Leggi anche WhatsApp lancia una nuova funzione in Italia: a cosa serve la Privacy avanzata della chat

Le nuove chat vuote quindi permetteranno di creare spazi personali in modo autonomo. Non solo, "la nuova opzione offre finalmente agli utenti maggiore flessibilità nella creazione di un gruppo, ora possono prendersi il tempo necessario per decidere chi invitare. Invece di affrettarsi ad aggiungere partecipanti durante la creazione, gli utenti possono riflettere su chi deve davvero partecipare alla conversazione. Questo è particolarmente utile per i gruppi incentrati sulla pianificazione, in cui l'elenco dei membri potrebbe non essere immediatamente chiaro, poiché il creatore potrebbe ancora dover organizzare le idee o definire lo scopo del gruppo."

Le novità su WhatsApp

Non solo chat vuote WhatsApp sta anche lavorando alle nuove reaction. Basterà cliccare sul messaggio per accedere a tutte le emoji disponibili sulla tastiera. Non solo, gli utenti potranno anche scegliere una reazione rapida semplicemente tenendo premuto su un messaggio e selezionando l’emoji preferita dal menu ampliato.

L'app di messaggistica ha annunciato anche le foto in movimento. Sono un ibrido tra immagine e video, il formato multimediale infatti cattura qualche secondo prima e dopo lo scatto, regalando movimento alle istantanee. Quando gli utenti apriranno la cartella della galleria per inviare un file troveranno un nuovo pulsante apposta, basterà schiacciarlo per ottenere le foto in movimento.