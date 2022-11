Su WhatsApp arriverà finalmente una fuzione per messaggiare con sé stessi Sarà possibile aprire una chat personale per segnarsi promemoria o salvare messaggi e link, una funzionalità già presente in piattaforme come Telegram e Slack.

Su Whatsapp è disponibile una nuova funzione: si potrà messaggiare con sé stessi. Non è un incentivo ai soliloqui ma una soluzione pratica per salvare messaggi che verranno poi inviati, scrivere note, appunti, liste, salvare gli url del web, o anche trasferire piccoli file in modalità wireless. Una specie di archivio personale in formato chat.

Piattaforme come Slack e Telegram avevano già spazi per salvare messaggi personali. Whatsapp segue, e a ottobre ha iniziato a testare la nuova funzionalità, che sarà disponibile su iOS con la versione 22.23.74 dell'app. Per gli smartphone Android, invece, si potrà aprire una chat personale con l'aggiornamento WhatsApp alla versione 2.22.23.77.

WHATSAPP | Come aprire una chat con sé stessi

Come si fa a messaggiare con sé stessi?

Per attivare la nuova funzione basta premere sulla casella per creare un nuovo messaggio che si trova nell’angolo in basso a destra nella schermata di WhatsApp. In cima all’elenco dei contatti da selezionare per iniziare una conversazione apparirà la nuova opzione "Messaggio a te stesso" o "Self Message”. L’app ha voluto sottolineare che anche la chat personale sarà protetta dalla crittografia end-to-end, la comunicazione cifrata che tutela la privacy degli utenti.

I "messaggi inviati a te stesso” saranno visibili su ogni dispositivo collegato. Smartphone, pc, tablet o smartwatch. La nuova opzione potrebbe essere quindi anche utile per caricare foto, video, link da un dispositivo all'altro in modo semplice e immediato.

Quando sarà disponibile?

La possibilità di inviare messaggi a noi stessi non apparirà simultaneamente su tutti i dispositivi. All'inizio la nuova funzione sarà disponibile a macchia di leopardo e potrebbero volerci alcuni giorni prima che appaia a tutti. Fino ad ora erano state escogitate soluzioni artigianali per creare chat personali su WhatsApp. La soluzione più usata è stata aprire un gruppo con un’altra persona, poi rimuoverla, e creare così uno spazio fai da te per segnare promemoria, link, e contatti.