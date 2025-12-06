Su WhatasApp arriva la segreteria 2.0: cos’è e come utilizzarla

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un tempo la segreteria telefonica assicurava che nessuna chiamata importante andasse persa. Con l’arrivo degli smartphone, quella funzione è quasi scomparsa, sostituita da notifiche e messaggi non letti. Ora WhatsApp la recupera, reinventandola. Nell’ultima release per iOS, identificata come versione 25.35.74, è prevista la “segreteria telefonica 2.0”, pensata per rendere più semplice e immediata la comunicazione anche quando qualcuno non risponde.

Quando si effettua una chiamata vocale e il destinatario non risponde, WhatsApp propone subito il pulsante “Registra messaggio vocale”, consentendo di lasciare un audio senza passaggi intermedi. La stessa logica si applica alle videochiamate: se il tentativo fallisce, è possibile registrare una breve nota video e inviarla istantaneamente nella chat.

Come funziona la segreteria 2.0

La funzione consente di lasciare un messaggio vocale o una nota video immediatamente dopo una chiamata non risposta. Sulla schermata di WhatsApp comaprirà un nuovo pulsante “Record voice message”, visibile insieme ai classici “Chiama di nuovo” o “Annulla”.

Bastano un tocco per inviare un messaggio o una clip video, accompagnato dalla notifica di chiamata persa. In questo modo, il destinatario può capire subito perché si era provato a telefonare, anche se non era disponibile nel momento della chiamata.

Con la “segreteria” digitale di WhatsApp non serve uscire dalla schermata della chiamata, né di aprire manualmente la chat per registrare un audio. L'obiettivo delle nuova funzione è evitare la frammentazione tra chiamate, messaggi e chat. Per chi telefona, significa poter comunicare subito un’informazione importante; per chi riceve, un’esperienza più chiara e organizzata.

Chiamate potenziate: pianificazione e gruppi fino a 31 partecipanti

La segreteria 2.0 non è l'unica novità, la versione 25.35.74 dell’app trasforma anche la tradizionale scheda “Chiamate” in un hub centralizzato. Gli utenti potranno avviare conversazioni singole o di gruppo fino a 31 partecipanti e usufruire di suggerimenti intelligenti basati sulle interazioni recenti, riducendo i passaggi necessari per contattare qualcuno.

È prevista anche una nuova funzione di pianificazione che permette di organizzare chiamate future e condividerle nelle chat come eventi, utile per riunioni o appuntamenti. Il nuovo tastierino numerico consente di contattare anche numeri non salvati in rubrica, verificando in tempo reale se l’account è attivo su WhatsApp, con un badge che identifica i numeri Business verificati. Infine, la sezione “Preferiti”, apparirà in cima alla schermata, garantendo un accesso immediato ai contatti e gruppi più frequenti.

Una comunicazione più immediata e organizzata

L’integrazione di messaggi vocali e video nelle chiamate perse, insieme agli strumenti di pianificazione e alle chiamate di gruppo fino a 31 persone, rende l’esperienza più completa, veloce e organizzata. Con l'aggiornamento WhatsApp punta a introdurre strumenti per rendere la comunicazione più immediata, organizzata e funzionale.