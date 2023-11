Strane dimissioni e perdite da milioni di dollari: cosa succede alla Sfera di Las Vegas Sphere, è costata 2,3 miliardi di dollari, 1 miliardo in più rispetto al budjet, e la società ha dovuto affrontare spese operative non previste. Il business dell’intrattenimento è rischioso, ma è ancora presto per decretare il fallimento.

Sembrava che andasse tutto bene, la Sfera di Las Vegas era stata inaugurata il 29 settembre 2023 con il concerto degli U2, gli spettatori con gli occhi puntati alla cupola avevano battezzato il teatro come l'intrattenimento del futuro, ed era già in programma la costruzione di una sfera gemella a Londra. Poi l’8 novembre Sphere Entertainment Co. ha annunciato una perdita operativa di 98,4 milioni di dollari per il trimestre terminato il 30 settembre. La società ha spiegato che la perdita è dovuta a "maggiori ammortamenti, spese operative dirette e costi di vendita, generali e amministrativi". Tra queste i 2,1 milioni di dollari per i costi associati a The Sphere Experience, e la pubblicità per lo spettacolo di Darren Aronofsky "Postcard From Earth". Spiega anche che nel primo trimestre Sphere ha realizzato entrate per 7,8 milioni di dollari, 4,1 milioni di dollari per gli eventi e 2,6 milioni di dollari provenienti da sponsorizzazioni, segnaletica e pubblicità su Exosphere.

Sphere, è costata 2,3 miliardi di dollari, 1 miliardo in più rispetto al budjet previsto. Secondo un sondaggio condotto dagli analisti di Wall Street, il titolo di Sphere avrebbe dovuto registrare una perdita trimestrale di 1,27 dollari per azione. È presto per decretare l'insuccesso. Come ha spiegato l'analista finanziario Steve Budin a Channel 13, la Sfera a breve potrebbe diventare redditizia. "Il business dell'intrattenimento è molto rischioso, ma se recuperassero il loro investimento in tre o cinque anni non mi sorprenderebbe affatto", ha detto Budin.

Le dimissioni sospette del Cfo

Oltre alla perdita di quasi 100 milioni di dollari nel primo trimestre, ci sono anche le dimissioni improvvise del Cfo Gautam Ranji. "L'uscita di Ranji non è stata il risultato di alcun disaccordo con i revisori indipendenti della società o con qualsiasi altro membro del management su qualsiasi questione di principio", ha spiegato la società in un comunicato. Eppure martedì il New York Post aveva raccontato una storia diversa, fatta di urla e discussioni concitate tra il Cfo e il Ceo James Dolan. Dopo 11 mesi di lavoro Ranji sarà sostituito da Greg Brunner, vicepresidente senior della società.

Per adesso il Ceo è ancora positivo sullo sviluppo di uno degli edifici più futuristici del mondo: "L'apertura di Sphere a Las Vegas a settembre ha rappresentato una pietra miliare significativa, suscitando l'attenzione di tutto il mondo e segnando l'inizio di un nuovo capitolo per la nostra azienda", ha affermato. "Stiamo costruendo uno slancio positivo e rimaniamo fiduciosi di essere ben posizionati per generare valore a lungo termine per gli azionisti."

Come funziona The Sphere Experience

The Sphere è la struttura sferica più grande al mondo, ricoperta da 1,2 milioni di pannelli led. Tutta la sua superficie diventa così un'enorme schermo di 15.000 metri quadrati dove proiettare immagini, video, e effetti ottici. Anche all'interno la sfera è ricoperta di schermi, in modo da creare un’enorme simulatore accessibile senza dispositivi per la realtà virtuale. E qui sta il trucco dietro alla magia. Dallo schermo ad alta definizione più grande al mondo, ai sedili tattili, c'è anche un sistema di climatizzazione dell'auditorium, e 167.000 altoparlanti per immergersi nei paesaggi sonori che avvolgono lo spettatore. La sfera infatti è una specie di guaina sensoriale che traghetta in realtà virtuali senza dover utilizzare dispostivi come visori o cuffie.

L'intrattenimento del futuro

La Sfera è stata progettata da Populus, uno studio di architettura che in passato si era occupato anche della progettazione del Madison Square Garden (MSG) di New York, con l'obiettivo di modellare l'intrattenimento del futuro. Come ha spiegato Dolan a Rolling Stone: “Abbiamo pensato: ‘Non sarebbe bello avere esperienze VR senza quei maledetti occhiali?' Ecco cos'è la Sfera. Abbiamo deciso di reinventare tutto l’intrattenimento dal vivo. Abbiamo anche ricevuto critiche. Ci hanno detto che non avremmo potuto creare un audio decente in una struttura del genere. Ma noi siamo andati avanti per la nostra strada”.