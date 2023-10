Quanto costa la pubblicità sulla sfera di Las Vegas: i prezzi stellari per 90 secondi di promozione The Sphere punta a competere con gli iconici spazi pubblicitari di Times Square a New York o di Piccadilly Circus a Londra, e mette a disposizione anche il suo team creativo per realizzare gli spot.

A cura di Elisabetta Rosso

La MSG Sphere di Las Vegas è la struttura sferica più grande al mondo, costata 2,3 miliardi di dollari, e ora il Ceo James Dolan dovrà in qualche modo recuperarli. Ci sono gli spettacoli, la sfera è stata inaugurata il 29 settembre con l'U2: UV Achtung Baby Live At Sphere, il concerto della band irlandese che ha aperto la stagione. Sono in programma 25 spettacoli fino al 16 dicembre, e i prezzi dei biglietti sono stellari. Ma si sa, il vero ritorno sull'investimento si ottiene con la pubblicità. E infatti secondo i documenti esaminati da News 3, una campagna di una settimana sulla sfera di Las Vegas costa intorno ai 650.000 dollari. Secondo un post su Twitter di @PitchDeckGuy, sono stati spesi 704.000 dollari in un solo giorno per far passare la pubblicità sulla MSG Sphere.

"Se si considera il costo assoluto della pubblicità, è cara", ha spiegato Marla Royne Stafford, professoressa di marketing presso la Lee Business School dell'Università del Nevada a News 3. "Ma se si considera il costo relativo della pubblicità e quanto costerà raggiungere ogni persona o ogni individuo, in realtà non è carissimo". Sui social infatti sono comparsi moltissimi video della sfera, solo l'hashtag #MSGsphere ha 141.5 milioni di visualzzazioni. Proviamo a paragonarlo a uno spot televisivo durante il Super Bowl. Lo spazio pubblicitario ambito da qualsiasi azienda statunitense costerà nel 2024 7,5 milioni per un passaggio di 30 secondi. Il prezzo per una pubblicità sulla Sfera di 90 secondi realizzata dal team creativo di MSG Sphere dovrebbe costare tra i 650.000 e i 450.000 dollari. Come ha spiegato Stafford i prezzi potrebbero cambiare se la Sfera acquisisce popolarità e visibilità. “Se però si guardano i budget di alcune di queste grandi aziende, sono incredibili. Sono nell'ordine dei miliardi di dollari. Quindi 450.000 o 650.000 dollari per loro non sono nulla”.

Un'offerta che non si può rifiutare

The Sphere punta a competere con gli iconici spazi pubblicitari di Times Square a New York o di Piccadilly Circus a Londra. "Ciò che offriamo ai marchi è la possibilità di distinguersi in un media che non esiste da nessun'altra parte", ha affermato Guy Barnett, vicepresidente senior della strategia del marchio e dello sviluppo creativo di Sphere. É infatti ricoperta da 1,2 milioni di luci led, e tutta la sua superficie, di 54.000 mila metri quadri, può diventare un'enorme schermo di 15.000 metri dove proiettare immagini, video, e effetti ottici.

Leggi anche Perché le Big Tech sono finite sotto sorveglianza della Commissione Ue

È stata progettata da Populus, uno studio di architettura che in passato si era occupato anche della progettazione del Madison Square Garden (MSG) di New York, con l'obiettivo di modellare l'intrattenimento del futuro. Come hanno spiegato James Dolan e David Dibble a Rolling Stone: “Abbiamo pensato: ‘Non sarebbe bello avere esperienze VR senza quei maledetti occhiali?' Ecco cos'è la Sfera. Abbiamo deciso di reinventare tutto l’intrattenimento dal vivo. Abbiamo anche ricevuto critiche. Ci hanno detto che non avremmo potuto creare un audio decente in una struttura del genere. Ma noi siamo andati avanti per la nostra strada e abbiamo creato questo”.

Chi farà pubblicità sulla sfera

Sphere Entertainment Co. ha annunciato che la promozione Trolls che ha lanciato una campagna del film progettata per la Sfera. "Siamo entusiasti che l'innovativo e fantasioso DreamWorks Animation sia il primo studio cinematografico a collaborare a una campagna di marketing su misura per la sfera ", ha affermato David Hopkinson, Presidente e Direttore operativo di MSG Sports, che supervisiona le partnership tra i marchi di Sphere Entertainment.

"La tela straordinaria della sfera è diventata la piattaforma principale per i marchi che desiderano raccontare le loro storie su una scala senza precedenti, raggiungendo il pubblico di tutto il mondo dal cuore di Las Vegas." È già stata sponsorizzata la Las Vegas Summer League dell' NBA, la sfera si è trasformata infatti in un enorme pallone da basket blu, e You Tube ha stretto un accordo per promuovere il suo NFL Sunday Ticket, un pacchetto di solo abbonamento che consente ai clienti di guardare le partite della domenica della National Football League.