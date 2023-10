I video incredibili della sfera di Las Vegas comparsi su TikTok Lo stadio futuristico è stato inaugurato con un concerto degli U2, e gli spettatori sono stati traghettati in realtà virtuali generate da un’enorme simulatore accessibile senza dispositivi.

Un sole che si risveglia, la luna che ruota su sé stessa, un occhio che si apre sul mondo e un pallone da basket gigante. Può trasformarsi in qualsiasi cosa. La MSG Sphere è stata inaugurata il 29 settembre con l'U2: UV Achtung Baby Live At Sphere, il concerto della band irlandese ha aperto la stagione, sono infatti in programma 25 spettacoli fino al 16 dicembre. Si era già accesa per i primi test a luglio, ma l'evento è stata una grande overture per mostrare a tutti cosa si può fare con 1,2 milioni di luci led. Su TikTok sono comparsi i video degli utenti meravigliati. Durante il concerto 18.600 fan sono sono stati traghettati in universi sintetici fatti di numeri, hanno visto pareti crolllare e poi ricostruirsi da sole, è diventata notte, poi giorno, hanno galleggiato nello spazio e sono finiti negli aridi deserti del Nevada.

La sfera si chiama MSG Sphere, si trova a Las Vegas ed è stata progettata da Populus, lo studio di architettura che si era occupato anche della progettazione del Madison Square Garden (MSG) di New York. È la struttura sferica più grande al mondo, costata 2,3 miliardi di dollari e ricoperta da 1,2 milioni di luci led. Tutta la sua superficie, di 54.000 mila metri quadri diventa così un'enorme schemo di 15.000 metri dove proiettare immagini, video, e effetti ottici.

Come è fatta la MSG Sphere

Anche all'interno la sfera è ricoperta di schermi, in modo da creare un’enorme simulatore accessibile senza dispositivi per la realtà virtuale. Come ha spiegato David Dibble, CEO di MSG Ventures, a Rolling Stone: “Abbiamo pensato: ‘Non sarebbe bello avere esperienze VR senza quei maledetti occhiali?' Ecco cos'è la Sfera. Abbiamo deciso di reinventare tutto l’intrattenimento dal vivo. Abbiamo anche ricevuto critiche. Ci hanno detto che non avremmo potuto creare un audio decente in una struttura del genere. Ma noi siamo andati avanti per la nostra strada e abbiamo creato questo”. La sfera è stata pensata per ospitare concerti o partite, ma non solo: "Vorremmo anche idee che spaziano dagli eSport a esperienze di narrazione coinvolgenti" aveva spiegato MSG Ventures.

Per coivolgere ancora di più gli spettatori, all'interno della MGS Sphere sono stati costruiti 10.000 sedili immersivi con un sistema tattile a infrarossi. In questo modo è possibile trasmettere agli spettatori le frequenze basse, ci sono anche cambiamenti di temperatura, vento simulato e odori che vengono utilizzati per stimolare tutti i sensi.