Sui social girano video di aerei cinesi che lanciano aiuti umanitari su Gaza: cosa c'è dietro Negli ultimi giorni su TikTok si stanno moltiplicando i video che mostrano aerei cinesi mentre distribuiscono aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. Sono immagini false. E guardando gli account da cui arrivano questi video si capisce perché sono stati pubblicati.

A cura di Valerio Berra

Negli ultimi giorni sono comparsi parecchi video che hanno in comune una sequenza moto precisa di immagini. Si vedono degli aerei cargo che sorvolano una zona desertica. I portelloni posteriori si aprono e decine di pacchi cadono a terra protetti da un paracadute. In sottofondo una musica emozionante o epica. In mezzo alle immagini c’è sempre una variante della stessa scritta: “La Cina ha portato aiuti umanitari a Gaza”.

I video su TIkTok sono centinaia. E anzi, controllando bene il trend si vede che oltre ai video degli aerei che lanciano aiuti umanitari ci sono anche video che ricostruiscono la storia dei piloti che hanno lanciato i pacchi, le dichiarazioni del governo cinese che dice di aver forzato il blocco di Israele e anche le immagini dei gazawi che ricevono felici gli aiuti.

Non c’è bisogno di dire che non c’è nulla di vero. Sono mesi che gli aiuti umanitari non entrano a Gaza. Il blocco dell’esercito Israeliano si è allentato solo nelle ultime ore consentendo a qualche camion di entrare. In ogni caso il transito degli aiuti è ripreso con una misura che non è minimamente utile per risolvere la crisi.

Martina Marchiò, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere (MSF) a Gaza City, ha raccontato a Fanpage.it: "Stiamo guardando la fine di un popolo in mondovisione. Eppure il mondo resta muto”. E ancora: “Gli aiuti che sono stati fatti entrare sono del tutto insufficienti. Tutto sembra ormai perduto, il tempo ci scivola tra le dita e il domani sembra andare in maniera ineluttabile in una sola direzione”.

Da dove arrivano le immagini degli aerei cinesi

Le immagini diffuse e spacciate per aiuti umanitari sono un montaggio di tante sequenze che si trovano sui social. Come ricostruito da David Puente su Open ci sono sicuramente delle immagine che arrivano dall’ultima esercitazione dell’esercito cinese in Egitto. Altre immagini sono vecchie sequenze di lancio di aiuti umanitari. Altre ancora sono clip di aerei in volo o di gazawic che mangiano.

Ma cosa si nasconde dietro questo trend? Ameno due cose. Sicuramente ci sono account filocinesi che sono stati ben contenti di rilanciare queste immagini. Ma guardando ai profili da cui sono stati pubblicati troviamo pagine che non hanno molto a che fare con la politica. Spesso sono pagine di clip che postano decine di video al giorno dando in pasto all’algoritmo tutto quello che può diventare virale. Poco importa se sia vero o completamente inventato.