Volete entrare nella sfera di Las Vegas? I prezzi dei biglietti sono stellari Per prenotare un posto con buona visibilità avremmo speso 1495 dollari, l’edificio inaugurato il 29 settembre con un concerto degli U2 sta creando una nuova forma di intrattenimento grazie alla tecnologia.

A cura di Elisabetta Rosso

Si passa dallo spazio profondo alla terra rossa del Nevada, il sole sorge, tramonta, senza seguire nessuna legge della fisica, le pareti diventano quadrate, poi tonde e si sgretolano all'improvviso sotto fasci di luce intermittente. Dentro alla MSG Sphere di Las Vegas ogni illusione sembra reale e prende così forma l'intrattenimento del futuro. È la struttura sferica più grande al mondo, costata 2,3 miliardi di dollari e ricoperta da 1,2 milioni di luci led. Tutta la sua superficie, di 54.000 mila metri quadri diventa così un'enorme schermo di 15.000 metri dove proiettare immagini, video, e effetti ottici. Anche all'interno la sfera è ricoperta di schermi, in modo da creare un’enorme simulatore accessibile senza dispositivi per la realtà virtuale. E qui sta il trucco dietro alla magia.

La MSG Sphere è stata inaugurata il 29 settembre con l'U2: UV Achtung Baby Live At Sphere, il concerto della band irlandese ha aperto la stagione, sono infatti in programma 25 spettacoli fino al 16 dicembre. Oltre ai concerti è possibile visitare la sfera prenotando per l'evento Postcard from Earth di Darren Aronofsky, un film multisensoriale che sfrutta la tecnologia per traghettare gli spettatori in un'esperienza immersiva. Il prezzo del biglietto per assistere a uno spettacolo all'interno della sfera è alto. Varia a seconda dell'evento e di dove si trova il tuo posto. In media, il costo è di 194,85 dollari. I biglietti più convenienti sono acquistabili a 62 dollari, i più cari, vicini al palco principale possono arrivare a 2000 dollari.

Abbiamo provato a comprare i biglietti per lo spettacolo degli U2 del 18 ottobre, dopo aver selezionato l'opzione Vip, che include un soggiorno di due notti al The Venetian Resort, sono apparse tre opzioni. Il prezzo oscilla tra i 1.534,87 e 1.986,68 dollari. Abbiamo anche provato a prendere i ticket senza usufruire del pacchetto Vip, e i prezzi sono comunque proibitivi. Per prenotare un posto con buona visibilità avremmo speso 1495 dollari. E se anche ci fossimo accontentati di un pass per l'ultimo anello avremmo comunque dovuto spendere 500 dollari.

SPHERE | Il prezzo del biglietto per il concerto degli U2

Come funziona The Sphere Experience

"The Sphere Experience inizia nel momento in cui varchi le porte dove verrai accolto da Aura, il nostro robot umanoide nella vita reale: uno dei cinque robot identici con cui puoi interagire. Aura ti mostrerà come la cultura, la tecnologia, la scienza e l'arte sono sempre state intrecciate nel corso della storia umana. E alcune delle tecnologie più recenti che potrai sperimentare personalmente, tra cui l'acquisizione di avatar a 360 gradi, un display sonoro con formazione di raggi e un'immagine olografica alta 50 piedi", spiegano sul sito.

Dopo la visita guidata da Aura inizia Postcard From Earth, la proiezione nella sala centrale è un ritratto del nostro pianeta che sfrutta tutte le tecnologie esperienziali della sfera. Dallo schermo ad alta definizione più grande al mondo, ai sedili tattili, c'è anche un sistema di climatizzazione dell'auditorium, e 167.000 altoparlanti per immergersi nei paesaggi sonori che avvolgono lo spettatore. La sfera infatti è una specie di guaina sensoriale che traghetta in realtà virtuali senza dover utilizzare dispostivi come visori o cuffie. "L'intero programma di intrattenimento dura circa due ore", spiegano sul sito.

SPHERE | Il pacchetto Vip per assistere ai concerti

Lo spettacolo Postcard from Earth

Postcard from Earth è stata pensata per sfruttare la massimo la tecnologia delle sfera e stimolare i cinque sensi, infatti ci saranno sedili, sensori per simulare il movimento, luci lampeggianti, rumori forti e simulazioni atmosferiche come nebbia, profumo e vento. "Vedo Sphere come una grande opportunità per strappare le persone dal trambusto della Strip di Las Vegas in tutta la sua follia costruita dall'uomo e immergerle il più pienamente possibile nella meraviglia, nel timore reverenziale e nella bellezza del mondo naturale. Postcard from Earth è un viaggio fantascientifico nel profondo del nostro futuro mentre i nostri discendenti riflettono sulla nostra casa condivisa", ha spiegato Darren Aronofsky. Sul sito spiegano anche che possono visitare la sfera bambini di età pari o superiore a sei anni. Tutti gli ospiti necessitano di un biglietto per partecipare a The Sphere Experience.