Questo Natale c’è un regalo per i fan di Harry Potter, gratis Hogwarts Legacy: dove scaricarlo

In occasione del Natale e dei Game Awards 2025, Epic Games Store ha deciso di regalare Hogwarts Legacy per PC Windows. Il miglior gioco dedicato a Harry Potter sarà disponibile gratis sullo store digitale fino a giovedì 18 dicembre.

Hogwarts Legacy. Credit: Avalanche Software / Warner Bros

Per gli appassionati di Harry Potter con un PC da gaming c'è un regalo di Natale da non perdere: la versione digitale di Hogwarts Legacy, considerato il miglior videogioco mai realizzato dedicato alla saga firmata da J. K. Rowling. Per riscattare il gioco gratis è necessario avere un account sull'Epic Games Store, una piattaforma online di Epic Games – la software house che ha creato Fortnite e Gears of Wars – dove possono essere acquistati e scaricati videogiochi per PC Windows e per il sistema operativo macOS di Apple. Una volta creato l'account si può accedere a questa pagina e cliccare su "ottieni": dopo il riscatto il gioco sarà liberamente scaricabile dalla libreria.

Hogwarts Legacy è stato reso disponibile gratuitamente in occasione della premiazione dei Game Awards 2025 (dominati da Clair Obscur: Expedition 33) e lo sarà fino alle ore 17:00 di giovedì 18 dicembre. Considerando che il prezzo della versione standard del gioco è di 59,99 Euro, si tratta indubbiamente di un regalo generoso, che si inserisce nel contesto della strategia di marketing di Epic Games. Il negozio online, infatti, da tempo ogni settimana regala uno o più giochi (o contenuti aggiuntivi) per PC al fine di fidelizzare gli appassionati. Una volta riscattati e presenti nella libreria, i giochi regalati restano sempre a disposizione. Non si tratta di un abbonamento, è sufficiente creare un account gratuito.

Ma cos'è, esattamente Hogwarts Legacy? Come indicato, si tratta di quello che è considerato il miglior videogioco mai realizzato sulla IP di Harry Potter, una sorta di “sogno” per tutti gli appassionati che desiderano vestire i panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria. Ambientato alla fine del 1800, una novantina di anni prima della nascita del celebre maghetto che dà il nome alla saga, il gioco della software house Avalanche Sofwtare – uscito a febbraio del 2023 – è un'avventura open world con (sottili) elementi RPG che permette di immergersi completamente nella fantastica atmosfera dei romanzi e della serie cinematografica. È persino possibile scegliere la casa di appartenenza all'inizio dell'avventura, ovvero Grifondoro, Tassorosso, Corvonero o Serpeverde.

Il giocatore veste i panni di uno studente al quinto anno – grazie a un espediente narrativo – e viene coinvolto in una trama del tutto in linea con i canoni tracciati dalla scrittrice di Yate. Si frequentano lezioni di magia, affrontano maghi oscuri e orchi, stringono amicizie con gli altri studenti, svelano i segreti di Hogwarts, incontrano animali fantastici e moltissimo altro ancora. È persino possibile visitare il villaggio di Hogsmeade, dove comprare nuove scope volanti e accessori. Il personaggio è personalizzabile e sono presenti molteplici oggetti cosmetici. La scuola di magia è ricreata alla perfezione e gli appassionati di film e romanzi riconosceranno moltissimi dettagli e richiami, un “fanservice” onnipresente che aiuta i giocatori a immergersi totalmente nell'atmosfera della saga. Secondo gli esperti non è un videogioco perfetto, soprattutto per quel che concerne qualche sbavatura tecnica e un sistema open world scolastico, tuttavia è considerato un buonissimo titolo in grado di intrattenere per decine e decine di ore. I contenuti, infatti, sono moltissimi.

Come indicato, per giocare a Hogwarts Legacy regalato su Epic Games Store serve un PC da gioco – o comunque sufficientemente potente – per farlo girare. Tra i requisiti minimi troviamo sistema operativo Windows 10, processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600, 16 GB di memoria (RAM) e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega 56. Quindi si tratta di requisiti piuttosto abbordabili, ma per le impostazioni Ultra – magari in 4K – serve una macchina molto più performante. È raccomandato un SSD ma è supportato anche il classico Hard Disk meccanico.