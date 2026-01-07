I migliori giochi per PS5: le nuove uscite del 2026 e i classici più amati di sempre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I migliori giochi per PS5 mettono in risalto tutta la potenza dell’ultima console di Sony. L’uscita di PlayStation 5 nel 2020, infatti, ha rivoluzionato completamente il panorama del gaming, introducendo nuove tecnologie in grado di ottenere esperienze di gioco più realistiche: SSD ultra veloce e fluida, grafica potenziata e controller con feedback aptico e grilletti adattivi, che vi consentono di percepire al tatto le dinamiche di gioco.

Il catalogo di PlayStation Store propone diverse offerte e centinaia di titoli per ogni categoria di gioco: simulazione di corse automobilistiche, sparatutto, open world, giochi di ruolo, azione e avventura, lotta e tanto altro. Mentre cresce l'attesa per le nuove uscite, come Resident Evil Requiem e GTA 6, abbiamo raccolto i migliori videogiochi per PlayStation 5 del 2026 da giocare in single player o in multiplayer.

Resident Evil Requiem

Il miglior gioco in uscita

Il nono capitolo della serie survival horror targata CAPCOM sarà disponibile a partire dal 26 febbraio. Il titolo Resident Evil Requiem è tra i più attesi del 2026 e porterà miglioramenti importanti in termini di grafica e di gameplay. La trama vede l'agente dell'FBI Grace Aschcroft incaricata di indagare sulle morti avvenute nel Wrenwood Hotel per una misteriosa malattia legata al passato di Raccoon City. Le innovazioni tecnologiche combinate con il supporto del team di produzione alla trama e alla caratterizzazione psicologica dei personaggi producono un'esperienza di gioco ricca di tensione. Il gioco è pre-ordinabile già da adesso.

The Last of Us Parte II (Remastered)

Il gioco con la migliore storia di sempre

A stabilire il primato narrativo del titolo The Last of Us: Parte II sono gli oltre 300 riconoscimenti ricevuti tra il 2020 e il 2021 ai Game of the Year e le 7 vittorie ai The Game Awards. Cinque anni dopo l'epilogo del primo capitolo, Naughty Dog vi riporta nello stesso mondo post-apocalittico abitato dagli Infetti, umani diventati mostri a causa di un'epidemia generata da un fungo, dove un evento drammatico e violento sconvolge la tranquillità di Ellie e intreccia il suo cammino in cerca di vendetta con quello di Abby. La trama, la sceneggiatura e la caratterizzazione dei personaggi sono senza eguali, mentre la combinazione della grafica migliorata e del controller wireless Dual Sense offrono un gameplay realistico e immersivo.

Call of Duty: Black Ops 6

Il gioco più venduto al mondo

Dopo aver dominato la classifica del mercato degli USA nell'anno della sua uscita, il gioco Call of Duty: Black Ops 6 continua ad essere tra i più venduti al mondo. La Campagna vede il veterano Frank Woods e la sua squadra alle prese con un governo corrotto e il meccanismo militare che li ha generati, in un'ambientazione storica segnata dalla Guerra del Golfo e dalla fine della Guerra Fredda. I produttori Treyarch e Raven realizzano un single player dinamico, con grafiche ai limiti del cinema e una trama complessa. Il multiplayer consente ai giocatori di sfidarsi in nuove mappe e di cimentarsi con la modalità Zombie.

Gran Turismo 7

Il miglior gioco di auto da corsa

Gli effetti d'illuminazione realistica introdotti dalla tecnologia Ray Tracing rendono il titolo Gran Turismo 7 tra i migliori gameplay nella categoria dei videogiochi da corsa. Che abbiate il supporto volante o che usiate il controller Dual Sense con feedback aptico, l'esperienza in pista risulta sempre autentica, reattiva e dinamica. Potete creare il vostro garage acquistando e personalizzando le vostre auto preferite e gareggiare su 37 tracciati con oltre 100 varianti, cimentandovi in circuiti con prove a temo o eventi a tema. Inoltre, è possibile accedere alla community internazionale per scambiare suggerimenti, consigli e foto con altri piloti virtuali e sfidarsi in multiplayer nella modalità Sport.

Elden Ring

Il miglior gioco open word

Un Action RPG dalle sfumature gotiche che abbraccia gli ammiratori di Dark Souls e Bloodborn. Il videogioco Elden Ring vi immerge in uno straordinario mondo aperto dove potete attraversare pianure erbose, montagne e paludi in sella al vostro cavallo ed esplorare castelli, antri e altri luoghi misteriosi. Una volta scelto e personalizzato il vostro eroe, l'avventura vi consente di acquisire armi, abilità magiche e competenze in giro per la mappa, incontrando e combattendo personaggi caratterizzati da storie profonde e svelando i segreti celati dietro il potere dell'anello ancestrale. Entrando in modalità PvP è possibile lottare nell'arena del Colosseo, definendo e migliorando il proprio stile di combattimento.

Tekken 8

Il miglior gioco picchiaduro

L'ultimo capitolo dell'iconico gioco di combattimento Tekken 8 sfrutta il feedback aptico del controller Dual Sense e le sue levette reattive per permettervi di percepire ogni colpo sulla punta delle dita. Dopo la sconfitta di Heihachi Mishima, il leggendario protagonista Jin Kazama deve affrontare la profonda rivalità col padre Kazuya Mishima. Il potente motore grafico Unreal Engine 5 vi consente di immergervi in lotte competitive, con immagini realistiche e modelli di personaggi migliorati in ogni dettaglio. Potete scegliere il vostro personaggio preferito da una selezione di 32 campioni che include King, Paul Phoenix, Marshall Law e Nina Williams, personalizzando le vostre tattiche di lotta con le combo introdotte dal nuovo stile speciale.

EA SPORTS FC 26

Il miglior gioco di sport

Il gioco di calcio più amato di sempre torna con la nuova stagione, migliorando l'esperienza di gioco con dinamiche e grafiche più autentiche e nuove funzionalità. Il titolo EA SPORTS FC 26 offre comandi fondamentali ottimizzati per ottenere maggiore reattività e coerenza in Football Ultimate Team e Club. La risposta dei portieri è affidata all'intelligenza del machine learning, in modo che sia più naturale e affidabile sia in termini di posizionamento che di deviazione. Anche le meccaniche tattiche in modalità Carriera risultano più coerenti sia in difesa che in attacco grazie al supporto AI. Oltre, alle tradizionali modalità di gioco, il capitolo introduce Sfide Tecnico Live, che vi consente di vivere l'esperienza da allenatore attraverso scenari reali, e 5 competizioni dedicate alla Carriera femminile.

God of War: Ragnarok

Il miglior gioco d'azione e avventura

La saga norrena del dio guerriero Kratos continua con il capitolo God of War: Ragnarok. Mentre Asgard richiama le truppe per una battaglia che rischia di distruggere il mondo, l'eroe armato di ascia viaggia attraverso i nove regni insieme a suo figlio Atreus in cerca di risposte. Nel tentativo di rivelare i misteri della profezia di Loki, affronterete sfide e personaggi mitici, con scene e paesaggi straordinari supportati dal miglioramento grafico di PS5 e dal SSD ultra veloce. Sfruttando il feedback aptico del controller Dual Sense potete percepire sulle dita ogni colpo o parata d'attacco.

Horizon: Forbidden West

Il miglior gioco per resa grafica

In un mondo sempre più devastato dalle piaghe e dominato dalle macchine la vita sulla terra si è ridotta a poche tribù di umani che cercano di sopravvivere all'estinzione. Seguito del capitolo Horizon: Zero Dark, il titolo Horizon: Forbidden West è un gioco di ruolo che spinge il personaggio di Aloy alla scoperta dei misteri dell'Ovest Proibito, per ristabilire l'equilibrio della terra. Attraverso un mondo aperto e sconfinato dovrete combattere nemici meccanici e umani, imbattendovi in nuove civiltà, personaggi e terre remote. Potete personalizzare il vostro stile di gioco sbloccando nuove abilità e strategie, visualizzare le caratteristiche dei vostri avversari, ottenere armi e equipaggiamenti e interagire con la gente del posto per creare nuove alleanze.

Diablo IV

Il miglior gioco per multiplayer in co-op

Un videogioco di ruolo con un tratto Dark Fantasy che può essere giocato in single player o in modalità cooperativa locale. Il titolo Diablo IV prosegue la famosa serie dei produttori Blizzard Entertainment e attende la nuova espansione Lord of Hatred per il prossimo 28 aprile. Il capitolo si apre con la liberazione di Lilith dall'esilio, la figlia del dio dell'odio Mefisto che minaccia di distruggere il mondo. Affrontando la Campagna in solitaria o in compagnia di altri giocatori, potete andare in giro per il mondo aperto di Sanctuarium alla ricerca di sfide da superare, boss da sconfiggere e città da liberare.

Battlefield 6

Il miglior gioco sparatutto

Disponibile anche nella versione speciale Phantone Edition con contenuti extra, il videogioco Battlefield 6 mira ad un'esperienza di gioco che sfrutti completamente gli spazi virtuali e la potenza grafica di PlayStation 5. Infatti, è possibile distruggere l'ambiente di battaglia per ottenere vantaggi strategici e il controllo totale dell'azione grazie al sistema di combattimento Kinesthetic. La Campagna vi consente di impersonare i membri della squadra Dagger 13, un'unità di Marine Reiders alle prese con una corporazione militare che minaccia l'organizzazione del potere mondiale. In multiplayer potete cimentarvi in numerose mappe, scegliendo le modalità standard, come Conquista, Sfondamento e Corsa, o quelle speciali, ad esempio Re della collina.

Ghost of Yōtei

L'ultima uscita per PS5

Uscito il 2 ottobre del 2025, il titolo Ghost of Yōtei è il sequel dell'acclamato videogioco del 2020 Ghost of Tsushima, realizzato da Sucker Punch Production. La trama è separata dalle vicende del capitolo precedente ed è ambientata nel Giappone del XVII secolo (1600). La protagonista è la mercenaria Atzu, la quale attraversa le pericolose terre introno al monte Yōtei alla ricerca dei banditi che hanno assassinato la sua famiglia. Una storia che va oltre la vendetta e trasforma il viaggio finale in un percorso personale e spirituale, segnato da incontri e storie. L'esperienza di gioco è dinamica, poiché offre combattimenti corpo a corpo, a distanza e tattiche stealth, ed è arricchita da una potenza grafica straordinaria.

Clair Obscur: Expedition 33

La rivelazione dell'anno

Un gioco indie, sviluppato con un budget molto inferiore rispetto ai titoli tripla A e con un team ristretto, a quanto si dice, di soli 40 esperti, ma con un risultato rivoluzionario che ha riscosso un immediato successo di critica e di pubblico. Il videogioco Clair Obscur: Expedition 33 è un JRPG lanciato il 24 aprile del 2025, ossia un gioco di ruolo ispirato allo stile giapponese, che combina originali meccaniche di combattimento a turni in tempo reale con l'atmosfera e gli elementi più tradizionali del genere. In una rivisitazione in chiave Dark Fantasy della Francia della Belle Epoque Gustave, Maelle e la loro squadra partono per una missione fatale: distruggere la Pittrice, il boss che una volta l'anno si risveglia e dissolve in fumo tutti gli umani dell'età corrispondente al numero maledetto dipinto sul suo Monolito.

Marvel's Spider Man 2

Il miglior gioco di supereroi

Due eroi mascherati che si muovono nella sconfinata New York della Marvel. Nel gioco Spider-Man 2 potete passare rapidamente dai panni di Peter Parker a quelli di Miles Morales, sfruttando tutti i loro poteri e affrontando le loro sfide contro gli iconici nemici della saga, primo tra tutti il mostruoso Venom che minaccia di distruggere la città e le loro vite. In questo nuovo capitolo potete sperimentare nuove tecniche, come il potere del simbionte e l'urto dei tentacoli di Peter e l'esplosione tonante e il cavo ragnatela di Miles. Inoltre, l'open word si estende introducendo nella mappa i quartieri di Brooklyn e Queens, la località di Coney Island e altre zone.

Silent Hill 2 (Remake)

Il miglior gioco horror

Remake del classico del 2001, il gioco Silent Hill 2 combina tutte le potenzialità grafiche della console di nuova generazione e dell'audio spaziale 3D con una trama horror psicologica per spingere al massimo le sensazioni di ansia e di paura. Il player deve percorrere i passi di James Sunderland che arriva nella deserta e inquietante città di Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera dalla defunta moglie. In cerca di risposte, il protagonista entra in una realtà tenebrosa abitata da mostri, la quale lo costringe a fare tutto il necessario per sopravvivere. La visuale in terza persona e il sistema di combattimento aggiornato rendono l'esperienza di gioco più realistica e reattiva.

ASTRO BOT

Il miglior gioco platform 3D

Una trama semplice, divertente e coinvolgente allo stesso tempo. Nel gioco ASTRO BOT, il simpatico robot ASTRO si ritrova a dover affrontare una serie di sfide per recuperare il suo equipaggio di bot disperso in galassie lontane a causa del naufragio della Nave madre PS5. Come in tutti i titoli del genere platform, il protagonista deve superare ostacoli divisi in vari livelli e guidare il suo Dual Speeder in oltre 50 pianeti, sconfiggendo strambi nemici e boss giganti. In occasione del trentesimo anniversario della console Sony, potete incontrare tanti iconici personaggi dell'universo PlayStation in versione bot. I controller Dual Sense con feedback aptico e grilletti adattivi spingono al massimo l'esperienza di gioco, lasciando percepire al tatto ogni colpo, urto o salto.

Hogwarts Legacy

Il miglior gioco per chi ama il fantasy

Un'immersione entusiasmante nell'universo magico di Harry Potter. Il videogioco Hogwarts Legacy è un RPG di azione e avventura che vi consente di muovervi in un grande open word fantasy, combattere oscuri nemici e creare nuove alleanze. La trama si svolge nella Hogwarts del 1800, dove vestirete i panni di uno studente del quinto anno, il quale scopre di poter controllare un'antica magia legata a segreti del passato che mettono a rischio l'intero mondo magico. Affiancato dal suo mentore, il professor Fig, il protagonista deve svelare il mistero e annientare una nuova minaccia. Potrete aggirarvi per i corridoi, le case e i luoghi segreti della scuola, esplorare la foresta proibita, visitare Hogsmeade e migliorare il vostro stile magico, preparando pozioni e imparando nuovi incantesimi per sconfiggere troll, goblin e machi oscuri.

Demon's Souls (Remake)

Il miglior remake

Un grande classico di PlayStation interamente ricostruito e migliorato per sfruttare tutta la potenza della console di nuova generazione. Il videogioco Demon's Souls vi cala in Boletaria, un regno avvolto dall'oscurità e abitato da mostri da quando Re Allant, nel tentativo di accedere a un potere ineguagliabile, ha risvegliato il demone Antico. Indossando l'armatura di un guerriero solitario, la vostra missione sarà rispedire il boss nella sua oscurità e liberare la terra settentrionale dei paladini, affrontando feroci combattimenti in PvP e migliorando il vostro stile di battaglia. L'esperienza grafica è mozzafiato e vi consente di scegliere tra le modalità 4K e High Frame Rate, cioè con una frequenza di aggiornamento più ampia.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Remake)

Il miglior gioco stealth

Remake che apporta migliorie importanti, pur mantenendosi fedele all'originale del 2004, il titolo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater racconta le origini del soldato Big Boss, l'agente della CIA Naked Snake chiamato ad infiltrarsi in territorio sovietico nel pieno della Guerra Fredda, allo scopo di salvare l'ingegner Sokolov. Manovrandolo nella sua Missione Virtuosa, combatterete contro i migliori soldati dell'esercito russo e la temibile Unità Cobra, applicando astute strategie di battaglia, tecnologie di mimetizzazione e colpi furtivi che vi permetteranno di nascondere le vostre tracce. L'esperienza di gioco è resa più intuitiva dal nuovo sistema di comandi, mentre il motore grafico Unreal Engine 5 definisce sfumature e dettagli degli ambienti e dei personaggi.

Death Stranding 2: On the Beach

Il miglior gioco a tema sci-fi

Definito dall'autore Hideo Kojima il suo grande capolavoro, il videogioco Death Stranding: On the Beach segue la linea del capitolo precedente, uscendo fuori dai tradizionali schemi del gameplay attraverso la fusione di elementi raccolti dai diversi generi e allo sviluppo di una grafica cinematografica basata su tecnologie avanzate. Nei panni del corriere Sam, interpretato dall'attore Norman Reedus, partirete verso un nuovo viaggio di "connessione" per collegare l'Australia alla rete chirale, attraversando ambienti sempre più deformati dai cataclismi naturali e affrontando potenti nemici ultraterreni. Il gioco include un riepilogo degli eventi precedenti per chi volesse passare all'azione senza recuperare il primo capitolo.