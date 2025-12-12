Game Awards 2025, il gioco francese Clair Oscur: Expedition 33 è il GOTY: tutti i vincitori dell’Oscar dei videogiochi
Poche ore fa si sono conclusi i Game Awards, gli Oscar dei videogiochi. L’edizione 2025 ha visto trionfare Clair Obscur: Expedition 33, produzione francese della giovane Sandfall Interactive che parla di morte e lutto attraverso la struttura del gioco di ruolo giapponese. Alla Final Fantasy per intenderci. Un titolo amato da critica e pubblico, che ha ottenuto persino il plauso di Emmanuel Macron al lancio. Agli ultimi Game Awards ha fatto incetta di premi. Nove per la precisione. È la prima volta che un titolo raggiunge un numero simile di statuine, quella di miglior gioco dell’anno inclusa.
L’aspetto ancora più sorprendente è che Clair Obscur non rappresenta un’eccezionalità tra le uscite del 2025, ma è stato accompagnato da titoli di alto calibro. A partire da Death Stranding 2, il gioco di Hideo Kojima con Norman Reedus, Guillermo del Toro e Luca Marinelli, fino ad arrivare al lancio a sorpresa, dopo sei anni di silenzio, di Hollow Knight: Silksong, il metroidvania indie ambientato nel mondo degli insetti di Team Cherry.
Non è tutto: l’anno che sta per volgere al termine ha portato una delle principali esclusive di Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza, nonché uno dei giochi di ruolo più apprezzati per la fedeltà storica che è Kingdom Come Deliverance 2 di Warhorse Studios. E come dimenticare di Split Fiction, l’avventura da vivere rigorosamente in coppia di Josef Farez e della sua Hazelight, ed Hades 2, il roguelike che modernizza la mitologia greca. Eppure Clair Obscur: Expedition 33 ha sbaragliato tutti e tutto, arrivando a una osannazione collettiva raramente vista per un videogioco.
Le novità annunciate sul palco dei Game Awards 2025: quali giochi ritorneranno
La principale differenza tra i Game Awards di Geoff Keighley e la premiazione degli Oscar dell’Accademy è che, nel secondo caso, si celebrano performer e pellicole dell’anno; nel primo invece le premiazioni fanno da sfondo a una serie di annunci sulle prossime uscite. Una precisazione doverosa, che fa capire la differenza tra il cinema, percepito come espressione culturale dalla sua industry di riferimento, e il videogioco, che resta relegato al concetto di prodotto da consumare dai suoi stessi creatori e fruitori. Questo spiega il flusso costante di trailer e video di annuncio tra una premiazione e l’altra.
Tra le novità emerse stanotte valevoli di menzione, c’è il ritorno di Lara Croft, l’eroina degli anni Novanta che ha cresciuto generazioni di giocatori e giocatrici. Ora l’archeologa british più famosa al mondo è pronta a vivere avventure vecchie e nuove: nel 2026 arriverà Tomb Raider Legacy of Atlantis, remake del primo capitolo del 1996, e Tomb Raider Catalyst, avventura inedita il cui lancio è previsto nel 2027.
Ritorna sotto i riflettori pure Larian Studio, lo studio belga che ha dato i natali all’acclamato Baldur’s Gate 3, che in occasione dei Game Awards ha rilasciato un trailer di un nuovo Divinity. Un video crudo e disturbante, reso tale dal dettaglio grafico davvero di alta qualità. Tra gli altri ritorni, doverosa la citazione a Star Wars: Fate of the Old Republic, il nuovo gioco ambientato nell’universo di George Lucas. Dietro lo sviluppo c’è Casey Hudson. Un nome importante della game industry, perché ha fondato BioWare, lo studio che ha dato i natali all’epopea spaziale di Mass Effect e, ancor prima, a Star Wars: Knights of the Old Republic, apprezzato titolo pubblicato nel 2003.
La premiazione si è rivelato un palcoscenico anche per il primo gioco di Day 4 Night, lo studio di sviluppo italiano fondato da ex Ubisoft come Cristina Nava e Davide Soliani ed ex Rockstar come Christian Cantamessa. Il gioco in questione si chiama Bradley the Badger e ci mette nei panni di un tasso che può sfruttare ambientazioni e poteri per poter proseguire all’interno di mondi articolati e colorati. Tra gli altri dettagli emersi, le numerose citazioni a videogiochi di spessore come The Last of Us e Cyberpunk 2077.
Ma a stupire è la conclusione, che spezza il tono ironico e simpatico della prima parte del trailer, con scene con attori in carne ed ossa e un tono molto più cupo e inquietante. Ma il Made in Italy ai Game Awards non si ferma qui: spazio anche a Screamer, un gioco di corse di Milestone, una delle industrie videoludiche più grandi del Paese.
Tutti i giochi che hanno vinto i Game Awards 2025
Di seguito tutte le candidature con relativi vincitori divisi per categorie. Scorrendo emergono titoli che ribadiscono la qualità di questo 2025 videoludico, nonostante i molti problemi che attanagliano il settore, tra licenziamenti, cancellazioni di progetti e condizioni di lavoro poco limpide.
Best Family Game
- Mario Kart World
- Donkey Kong Bananza
- LEGO Voyagers
- Sonic Racing: CrossWorlds
- LEGO Party
- Split Fiction
Best in Accessibility
- Assassin’s Creed Shadows
- Atomfall
- Doom: The Dark Ages
- EA FC26
- South of Midnight
Best eSports Game
- Counter Strike 2
- Dota 2
- League of Legends
- Mobile Legends Bang Bang
- Valorant
Best eSports Athlete
- Brawk
- Chovy
- F0rsaken
- Kakeru
- Menard
- Zywoo
Best eSports Team
- Gen.G
- NRG
- Team Falcons
- Team Liquid Ph
- Team Vitality
Best Mobile Game
- Wuthering Waves
- Persona 5 The Phantom X
- Destiny: Rising
- Sonic Rumble
- Umamusume: Pretty Derby
Best Independent Game
- Clair Obscur: Expedition 33
- Absolum
- Blue Prince
- Ball x Pit
- Hollow Knight: Silksong
- Hades 2
Best Adaptation
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us – Stagione 2
- Until Dawn
- A Minecraft Movie
Best Action Game
- Ninja Gaiden 4
- Hades 2
- Shinobi: Art of Vengeance
- Battlefield 6
- Doom: The Dark Ages
Best Performance
- Erika Ishii (Atsu – Ghost of Yotei)
- Charlie Cox (Gustave – Clair Obscur: Expedition 33)
- Jennifer English (Maelle – Clair Obscur: Expedition 33)
- Troy Baker (Indiana Jones – Indiana Jones and the Great Circle)
- Kotatsu Kato (Hinako – Silent Hill f)
- Ben Starr (Verso – Clair Obscur: Expedition 33)
Best Ongoing Game
- No Man’s Sky
- Fortnite
- Marvel Rivals
- Final Fantasy XIV
- Helldivers 2
Games for Impact
- Wanderstop
- Lost Records: Bloom & Rage
- Despelote
- Consume Me
- South of Midnight
Best Fighting Game
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Capcom Fighting Collection 2
- 2XKO
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5 REVO World Stage
Most Anticipated Game
- 007: First Light
- Grand Theft Auto VI
- Resident Evil: Requiem
- The Witcher 4
- Marvel’s Wolverine
Content Creator of the Year
- Caedrel
- Kai Cenat
- MoistCritikal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Game Changer Award
- Girls Make Games
Best Action/Adventure Game
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Split Fiction
- Indiana Jones and the Great Circle
- Death Stranding 2: On The BeachBest Art Direction
- Ghost of Yotei
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Best Simulation/Strategy Game
- The Alters
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Civilization VII
- Jurassic World Evolution 3
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Best Debut Indie Game
- Clair Obscur: Expedition 33
- Blue Prince
- Despelote
- Dispatch
Best Score/Music
- Hades 2
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Death Stranding 2: On The Beach
Best Community Support
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy XIV
- No Man’s Sky
- Helldivers 2
- Fortnite
Best Audio Design
- Silent Hill f
- Ghost of Yotei
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
Best VR/AR Game
- The Midnight Walk
- Marvel Deadpool VR
- Alien: Rogue Invasion
- Arken Age
- Ghost Town
Best Role-Playing Game
- Clair Obscur: Expedition 33
- Monster Hunter Wilds
- Kingdom Come Deliverance 2
- Avowed
- The Outer Worlds 2
Best Sports/Racing Game
- Mario Kart World
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Rematch
Player’s Voice
- Dispatch
- Genshin Impact
- Hollow Knight: Silksong
- Clair Obscur: Expedition 33
- Wuthering Waves
Best Narrative
- Death Stranding 2: On The Beach
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
- Kingdom Come Deliverance 2
Best Multiplayer Game
- Elden Ring: Nightreign
- Battlefield 6
- PEAK
- ARC Raiders
- Split Fiction
Best Game Direction
- Supergiant Games – Hades 2
- Hazelight Studios – Split Fiction
- Kojima Productions & PlayStation – Death Stranding 2: On The Beach
- Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33
- Sucker Punch Productions – Ghost of Yotei
Game of the Year
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Donkey Kong Bananza
- Death Stranding 2: On The Beach
- Kingdom Come Deliverance 2
- Hades 2