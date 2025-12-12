Game Awards 2025, il gioco francese Clair Oscur: Expedition 33 è il GOTY: tutti i vincitori dell’Oscar dei videogiochi

Poche ore fa si sono conclusi i Game Awards, gli Oscar dei videogiochi. L’edizione 2025 ha visto trionfare Clair Obscur: Expedition 33, produzione francese della giovane Sandfall Interactive che parla di morte e lutto attraverso la struttura del gioco di ruolo giapponese. Alla Final Fantasy per intenderci. Un titolo amato da critica e pubblico, che ha ottenuto persino il plauso di Emmanuel Macron al lancio. Agli ultimi Game Awards ha fatto incetta di premi. Nove per la precisione. È la prima volta che un titolo raggiunge un numero simile di statuine, quella di miglior gioco dell’anno inclusa.

L’aspetto ancora più sorprendente è che Clair Obscur non rappresenta un’eccezionalità tra le uscite del 2025, ma è stato accompagnato da titoli di alto calibro. A partire da Death Stranding 2, il gioco di Hideo Kojima con Norman Reedus, Guillermo del Toro e Luca Marinelli, fino ad arrivare al lancio a sorpresa, dopo sei anni di silenzio, di Hollow Knight: Silksong, il metroidvania indie ambientato nel mondo degli insetti di Team Cherry.

Non è tutto: l’anno che sta per volgere al termine ha portato una delle principali esclusive di Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza, nonché uno dei giochi di ruolo più apprezzati per la fedeltà storica che è Kingdom Come Deliverance 2 di Warhorse Studios. E come dimenticare di Split Fiction, l’avventura da vivere rigorosamente in coppia di Josef Farez e della sua Hazelight, ed Hades 2, il roguelike che modernizza la mitologia greca. Eppure Clair Obscur: Expedition 33 ha sbaragliato tutti e tutto, arrivando a una osannazione collettiva raramente vista per un videogioco.

Leggi anche Perché GTA 6 è stato rinviato di nuovo: gli sviluppatori hanno più di un problema

Le novità annunciate sul palco dei Game Awards 2025: quali giochi ritorneranno

La principale differenza tra i Game Awards di Geoff Keighley e la premiazione degli Oscar dell’Accademy è che, nel secondo caso, si celebrano performer e pellicole dell’anno; nel primo invece le premiazioni fanno da sfondo a una serie di annunci sulle prossime uscite. Una precisazione doverosa, che fa capire la differenza tra il cinema, percepito come espressione culturale dalla sua industry di riferimento, e il videogioco, che resta relegato al concetto di prodotto da consumare dai suoi stessi creatori e fruitori. Questo spiega il flusso costante di trailer e video di annuncio tra una premiazione e l’altra.

GAME AWARDS 2025 | Il presentatore e organizzatore dei Game Awards, il giornalista canadese Geoff Keighley.

Tra le novità emerse stanotte valevoli di menzione, c’è il ritorno di Lara Croft, l’eroina degli anni Novanta che ha cresciuto generazioni di giocatori e giocatrici. Ora l’archeologa british più famosa al mondo è pronta a vivere avventure vecchie e nuove: nel 2026 arriverà Tomb Raider Legacy of Atlantis, remake del primo capitolo del 1996, e Tomb Raider Catalyst, avventura inedita il cui lancio è previsto nel 2027.

Ritorna sotto i riflettori pure Larian Studio, lo studio belga che ha dato i natali all’acclamato Baldur’s Gate 3, che in occasione dei Game Awards ha rilasciato un trailer di un nuovo Divinity. Un video crudo e disturbante, reso tale dal dettaglio grafico davvero di alta qualità. Tra gli altri ritorni, doverosa la citazione a Star Wars: Fate of the Old Republic, il nuovo gioco ambientato nell’universo di George Lucas. Dietro lo sviluppo c’è Casey Hudson. Un nome importante della game industry, perché ha fondato BioWare, lo studio che ha dato i natali all’epopea spaziale di Mass Effect e, ancor prima, a Star Wars: Knights of the Old Republic, apprezzato titolo pubblicato nel 2003.

La premiazione si è rivelato un palcoscenico anche per il primo gioco di Day 4 Night, lo studio di sviluppo italiano fondato da ex Ubisoft come Cristina Nava e Davide Soliani ed ex Rockstar come Christian Cantamessa. Il gioco in questione si chiama Bradley the Badger e ci mette nei panni di un tasso che può sfruttare ambientazioni e poteri per poter proseguire all’interno di mondi articolati e colorati. Tra gli altri dettagli emersi, le numerose citazioni a videogiochi di spessore come The Last of Us e Cyberpunk 2077.

Ma a stupire è la conclusione, che spezza il tono ironico e simpatico della prima parte del trailer, con scene con attori in carne ed ossa e un tono molto più cupo e inquietante. Ma il Made in Italy ai Game Awards non si ferma qui: spazio anche a Screamer, un gioco di corse di Milestone, una delle industrie videoludiche più grandi del Paese.

Tutti i giochi che hanno vinto i Game Awards 2025

Di seguito tutte le candidature con relativi vincitori divisi per categorie. Scorrendo emergono titoli che ribadiscono la qualità di questo 2025 videoludico, nonostante i molti problemi che attanagliano il settore, tra licenziamenti, cancellazioni di progetti e condizioni di lavoro poco limpide.

Best Family Game

Mario Kart World

Donkey Kong Bananza

LEGO Voyagers

Sonic Racing: CrossWorlds

LEGO Party

Split Fiction

Best in Accessibility

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA FC26

South of Midnight

Best eSports Game

Counter Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Best eSports Athlete

Brawk

Chovy

F0rsaken

Kakeru

Menard

Zywoo

Best eSports Team

Gen.G

NRG

Team Falcons

Team Liquid Ph

Team Vitality

Best Mobile Game

Wuthering Waves

Persona 5 The Phantom X

Destiny: Rising

Sonic Rumble

Umamusume: Pretty Derby

Best Independent Game

Clair Obscur: Expedition 33

Absolum

Blue Prince

Ball x Pit

Hollow Knight: Silksong

Hades 2

Best Adaptation

Devil May Cry

Splinter Cell: Deathwatch

The Last of Us – Stagione 2

Until Dawn

A Minecraft Movie

Best Action Game

Ninja Gaiden 4

Hades 2

Shinobi: Art of Vengeance

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Best Performance

Erika Ishii (Atsu – Ghost of Yotei)

Charlie Cox (Gustave – Clair Obscur: Expedition 33)

Jennifer English (Maelle – Clair Obscur: Expedition 33)

Troy Baker (Indiana Jones – Indiana Jones and the Great Circle)

Kotatsu Kato (Hinako – Silent Hill f)

Ben Starr (Verso – Clair Obscur: Expedition 33)

Best Ongoing Game

No Man’s Sky

Fortnite

Marvel Rivals

Final Fantasy XIV

Helldivers 2

Games for Impact

Wanderstop

Lost Records: Bloom & Rage

Despelote

Consume Me

South of Midnight

Best Fighting Game

Fatal Fury: City of the Wolves

Capcom Fighting Collection 2

2XKO

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5 REVO World Stage

Most Anticipated Game

007: First Light

Grand Theft Auto VI

Resident Evil: Requiem

The Witcher 4

Marvel’s Wolverine

Content Creator of the Year

Caedrel

Kai Cenat

MoistCritikal

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Game Changer Award

Girls Make Games

Best Action/Adventure Game

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Split Fiction

Indiana Jones and the Great Circle

Death Stranding 2: On The Beach Best Art Direction

Ghost of Yotei

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Best Simulation/Strategy Game

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Civilization VII

Jurassic World Evolution 3

Tempest Rising

Two Point Museum

Best Debut Indie Game

Clair Obscur: Expedition 33

Blue Prince

Despelote

Dispatch

Best Score/Music

Hades 2

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Death Stranding 2: On The Beach

Best Community Support

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Helldivers 2

Fortnite

Best Audio Design

Silent Hill f

Ghost of Yotei

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Best VR/AR Game

The Midnight Walk

Marvel Deadpool VR

Alien: Rogue Invasion

Arken Age

Ghost Town

Best Role-Playing Game

Clair Obscur: Expedition 33

Monster Hunter Wilds

Kingdom Come Deliverance 2

Avowed

The Outer Worlds 2

Best Sports/Racing Game

Mario Kart World

EA Sports FC 26

F1 25

Sonic Racing: CrossWorlds

Rematch

Player’s Voice

Dispatch

Genshin Impact

Hollow Knight: Silksong

Clair Obscur: Expedition 33

Wuthering Waves

Best Narrative

Death Stranding 2: On The Beach

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Kingdom Come Deliverance 2

Best Multiplayer Game

Elden Ring: Nightreign

Battlefield 6

PEAK

ARC Raiders

Split Fiction

Best Game Direction

Supergiant Games – Hades 2

Hazelight Studios – Split Fiction

Kojima Productions & PlayStation – Death Stranding 2: On The Beach

Sandfall Interactive – Clair Obscur: Expedition 33

Sucker Punch Productions – Ghost of Yotei

Game of the Year