Quello di Francesca Barra non è un nuovo caso Phica: l’analisi del sito di nudi fatti con l’IA

Francesca Barra è una giornalista e conduttrice. In questi giorni ha denunciato di aver trovato i suoi deepnude su un forum dedicato a questo tipo di immagini. Un forum che ospita anche molti altri materiali simili creati a partire da altre immagini di celebrity italiane. Questo caso è stato accostato a quello di Phica ma i due fenomeni sono molto diversi.

Il suo volto, le sue proporzioni ma un corpo che non è di nessuno. O meglio. È di migliaia di donne che hanno contribuito ad addestrare l’algoritmo che l’ha spogliata. Francesca Barra, classe 1978, giornalista e conduttrice tv, ha trovato le sue fotografie su un forum dedicato ai deepnude, le immagini di nudo create con l’intelligenza artificiale.

È lo stesso caso raccontato da Fanpage.it nelle scorse settimane, quando abbiamo mostrato cosa succedeva tra le pagine di questo forum. Trovate qui sotto il video. Un caso che coinvolge anche altre celebrity da Michelle Hunziker a Laura Pausini, passando per Veronica Gentili e Cristina D’Avena. È stato subito accostato a Phica. Un paragone che non regge molto: le dinamiche di questo forum sono diverse, quasi più pericolose.

I numeri: spariscono le immagini delle celebrity italiane

I primi dati riguardano la quantità di materiale presente. Phica era un oceano di immagini condivise senza consenso. C’erano dentro migliaia di conversazioni, con materiale accumulato in oltre 20 anni di attività. I primi avvistamenti sono stati nel 2005. Prima che il sito fosse chiuso si potevano consultare centinaia di migliaia di immagini. Il materiale presente faceva parte di due categorie: scatti diffusi senza consenso oppure immagini prese dai social della vittima e usate per innescare conversazioni esplicite. Praticamente tutte le conversazioni erano in italiano.

Il forum denunciato da Barra è soprattutto in lingua inglese. Più che un forum è un portale di servizi legati alla pornografia. Ci sono sezioni in cui gli utenti possono parlare tra loro. Ci sono sezioni dove si può costruire una ragazza sintetica e ci sono sezioni in cui semplicemente si viene rimandati a siti pornografici. Molti spazi riguardano le integrazioni con l’intelligenza artificiale. La principale è una web app dedicata alla produzione di immagini pornografiche. Si inserisce una foto, si fanno due click e si crea il deepfake.

La conversazione dedicata ai deepnude delle celebrity italiane lunga giusto 18 pagine. Tutti i post sono stati pubblicati tra il 2023 e il 2025. Immaginiamo anche che molto del materiale sia stato rimosso negli ultimi giorni. Il 13 ottobre la stessa conversazione era lunga 46 pagine. Secondo le verifiche che abbiamo fatto a partire da dominio, il sito è stato aperto nel 2014. Non sappiamo se sia sempre stato in attività.

Cosa cambia rispetto al caso Phica

Questo forum basato sull’intelligenza artificiale è diverso da Phica. Non meno grave, ovviamente. Sono entrambe forme di abuso. Ma si basano su dei meccanismi diversi. Non è un forum dove si condivide materiale. O almeno. Non è questo il motivo per cui è diventato noto, anche se ci sono comunque sezioni dedicate allo scambio. È un forum dove si produce materiale.

Si può caricare la fotografia di chiunque e trasformala in un nudo. Poco importa se più o meno realistico. Certo. Come abbiamo sempre detto anche prima dell’intelligenza artificiale si poteva fare tutto con un fotomontaggio. C’è una differenza però tra prendere un volto, ritagliarlo e metterlo su un corpo e invece sintetizzare tutto il processo in una manciata di secondi. Non servono competenze minime di grafica, non serve scegliere la foto da elaborare e la quantità di materiale che si può produrre rasenta l’infinito.

Phica era un vespaio di commenti, dove le immagini delle donne, anche quelle più innocue, venivano gettate nelle sezioni per alimentare conversazioni dove le donne venivano ridotte a oggetti sessuali. Questo forum è una macchina per la creazione dei deepnude. Non è la prima. Ma sicuramente è una delle più massicce che sono spuntate delle cronache negli ultimi mesi. Difficilmente sarà l’ultima.