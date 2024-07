video suggerito

Quanto guadagna Benedetta Rossi: la cuoca di Fatto in Casa da Benedetta ha un fatturato milionario Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono titolari di alcune società che gestiscono gli affarti di Fatto in Casa da Benedetta. Fanpage.it ha effettuato una serie di visure camerali per analizzare il fatturato di queste aziende e capire come è gestito l'impero costruito negli anni con i video della cuoca marchigiana.

A cura di Valerio Berra

Negli ultimi giorni le tende della cucina di Benedetta Rossi si sono aperte. Che gli affari andassero bene era chiaro, il suo format Fatto In Casa da Benedetta è uno dei più noti sui social. Che per il 51% della sua società il Gruppo Mondandosi potessero arrivare a investire 6,59 milioni di euro invece forse era più difficile da immaginare. Benedetta Rossi il marito Marco Gentili ha pubblicato un video in cui spiega le ragione della sua scelta: “Noi rimarremo liberi di fare le nostre scelte. Non cambia niente. C’è un aspetto gestionale per cui da anni non ci sentiamo adeguati. Abbiamo commesso anche molti errori".

Il fatturato della società società di Benedetta Rossi

Per dare un dettaglio più tecnico, l’azienda di cui Mondadori ha acquisito il 51% delle quote si chiama Waimea Srl. Nell’accordo si legge che le quote acquistate di questa società erano gestie da Benedetta Rossi e dal marito Marco Gentili attraverso la Maui Media Srl. È questa la società dove si può vedere il fatturato dell’attività Fatto in Casa da Benedetta. Secondo la visura camerale fatta da Fanpage.it, nel 2023 questa società ha totalizzato un fatturato da 4.535.417 euro con un utile di 1.820.567 euro. La società, è stata fondata nel maggio del 2016. I soci con quote divise al 50% sono sempre Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili.

Il valore della società di Fatto in Casa da Benedetta

Mau Media si occupa della "conduzione di campagne di marketing", Waimea Srl invece gestisce i diritti di immagine e la proprietà intellettuale dei contenuti prodotti dal brand Fatto in Casa da Benedetta. Il valore della società si può ricavare dall’accordo con Mondadori. Per avere la proprietà del 51% della società il Gruppo Mondadori ha dovuto investire 6,9 milioni di dollari. Da questo accordo risulta che il valore di tutta l’impresa, l’enterprise value, è fissato a 13,5 milioni di euro.

Da dove deriva il nome della società che gestisce i diritti di Fatto in Casa da Benedetta

Sui nomi per questo tipo di aziende ci sarebbe da aprire una filone a parte. C’è chi preferisce tenere il proprio nome e cognome, come il creator Mattia Stanga che gestisce i suoi affari con la Mattia Stanga Srl. C’è chi si affida a nomi che ricordano il percorso artistico come Fedez, la sua holding Zedef Srl richiama a un nome usato spesso nelle prime fasi della sua carriera. Altri invece si affidano a nomi più esotici. La società di J-Ax si chiama Willy L’Orbo Srl, ricordo dei Goonies, film cult degli anni ’80.

Meno chiara invece è l’origine del nome Waimea Srl. Cercando su Google l’unica corrispondenza che si trova è quella con una regione delle isole Hawaii. Per quanto le immagini di queste isole nel mezzo dell’Oceano Pacifico possano essere suggestive non è chiaro il legame con Fatto in Casa Da Benedetta. Forse un buen ritiro finita la carriera social? Forse è solo una coincidenza ma anche l’altra società collegata a Benedetta Rossi è un riferimento alle Hawaii: anche l'isola di Maui fa parte di questo arcipelago.