L’affare milionario di Fatto in Casa da Benedetta: cede il marchio a Mondadori per una cifra stellare

A cura di Valerio Berra

Dopo le torte furbe, Benedetta Rossi si dedica agli affari furbi. Secondo un comunicato stampa diffuso dal Gruppo Mondadori, la creator esperta di cucina avrebbe stretto un accordo con il gruppo editoriale per vendere il 51% del suo brand Fatto in casa da Benedetta. Un affare chiuso per un cifra stellare: 6,9 milioni di euro. Per essere più precisi, Benedetta Rossi avrebbe sottoscritto un’offerta vincolante per il vendere il 51% della società che gestirà i diritti di proprietà intellettuale e di immagine del brand Fatto in casa da Benedetta.

La società citata è Waimea Srl, fondata nel 2020 proprio per gestire immagine e affari della creator, una schema abbastanza classico per questi casi. Per fare un esempio più recente, anche il tiktoker Mattia Stanga ha deciso di creare un Società a Responsabilità Limitata per gestire immagine e affari.

I dati di Fatto in Casa da Benedetta

Fatto in Casa da Benedetta è uno dei brand più forti nel settore della cucina. Su Instagram ha 4,9 milioni di follower. Su Facebook 8,1 milioni. Su YouTube ha 3,22 milioni di iscritti. Solo su YouTube dal 2015 ha segnato quasi 900 milioni di visualizzazioni. Un successo basato su ricette facili, un’immagine semplice e passaggi chiari. Tutto con un’immagine molto casalinga e poco patinata.

Giusto per capire i soggetti dei video. Tra le clip più viste su YouTube ci sono video tipo "Come servire il Cocomero", "Ricetta per biscotti morbidi alle mele" o "Pizza in teglia alta e soffice". Dai social Benedetta Rossi è passata alla televisione e all’editoria. Proprio con Mondadori, recita il comunicato, aveva già pubblicato 9 libri: sommando tutti i dati di vendita si arriva a 1,5 milioni di copie. I gestori della società, almeno in questa fase, resteranno Benedetta Rossi e Marco Gentili, marito di Benedetta.