Alla fine Benedetta Rossi e il marito cedono l'azienda a Mondadori: l'acquisizione è milionaria Benedetta Rossi, classe 1972, è il volto e la voce di Fatto in Casa da Benedetta, uno dei format di cucina più longevi e virali in Italia. In questi giorni la creator e il marito Marco Gentili hanno ultimato un accordo con Mondadori che prevede la cessione del 51% di Fatto in Casa da Benedetta Srl, la società che gestisce i diritti di immagine della cuoca.

A cura di Valerio Berra

Il comunicato ufficiale è arrivato. Il 1° ottobre Mondadori Media ha definito l’acquisizione del 51% di Fatto in casa da Benedetta Srl, la società che in pratica possiede l’immagine di Benedetta Rossi. La cuoca, tra le più famose sui social, e il marito Marco Gentili hanno chiuso un’operazione annunciata già lo scorso luglio. Il 49% dell’azienda resterà comunque a loro, così come a loro resterà la carica di amministratori esecutivi. Nell'accordo ci sono però delle opzioni che permetteranno di variare la divisione delle quote.

Rispetto all’annuncio di luglio sono solo state ritoccate alcune cose. Il nome della società è diverso: prima si chiamava Waimea Srl, un nome che seguiva una piccola tradizione di Benedetta Rossi e del marito che avevano chiamato tutte le loro aziende come isole delle Hawaii. La quota fissata per l'acquisto è stata confermata a 6,9 milioni di euro. Cifra che definisce il valore dell’azienda Fatto in casa da Benedetta a 13,5 milioni di euro.

Le parole di Benedetta Rossi: “Una nuova pagina”

Negli ultimi anni Benedetta Rossi, classe 1972, ha conquistato milioni di follower. Un piccolo impero social strutturato con la creazione di diverse società. A luglio avevamo già pubblicato un’analisi delle aziende e delle entrate della creator. Fra i progetti legati al suo volto ci sono i libri di cucina: sei volumi pubblicati dal 2016 al 2021. Tutti con Mondadori. Per questo già a luglio Benedetta Rossi aveva spiegato: "Ora saremo supportati da persone che conosciamo molto bene”.

La decisione di cedere parte dell’azienda al gruppo parte quindi dall’idea di rendere più solda la sua struttura societaria, come scrive la stessa Benedetta Rossi: “Con la firma di oggi io e Marco scriviamo una nuova pagina del nostro percorso, volta a trasformare ciò che abbiamo costruito in un’azienda ancora più solida”. In base agli accordi fermati Mondadori Media potrebbe aumentare la quota di partecipazione alla società fino al 70%.