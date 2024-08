video suggerito

Per Fedez ci sono affari che vanno molto bene: gli utili della sua agenzia Doom Entertainment La Dream Of Ordinary Madness Entertainment Srl, abbreviata in Doom Entertainment Srl, è una delle aziende più importanti nella rete di società collegate a Fedez. Si occupa di gestire diversi volti dello spettacolo, soprattutto creator. Secondo i dati trapelati dall’ultimi bilancio i suoi utili sarebbero cresciuti parecchio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Fedez è un imprenditore. A quasi 15 anni da suo esordio nel mondo della musica forse sarebbe corretto abbandonare la definizione di rapper e iniziare a definirlo per quello che diventato: un imprenditore che insieme alla madre Annamaria Berrinzaghi (detta Tatiana) e il padre Franco Lucia tira le fila di un piccolo impero fatto da holding e società. Qui trovate un'analisi delle sue aziende fatta da Fanpage.it. D’altronde, nemmeno Fedez (Federico Lucia) è mai stato molto legato alla definizione di rapper.

Le ultime informazioni sulle sue aziende lo confermano. Secondo i dati riportati dal dorso economico del Corriere della Sera, nel 2023 la sua Doom Entertainment Srl ha chiuso il bilancio del 2023 con un utile di 1,3 milioni di euro su un fatturato da 11,46 milioni di euro. Un ottimo risultato che nel gruppo delle sue aziende bilancia (e anche parecchio) le perdite segnate dalla Autoscontri Srl, società di autonoleggio che è passata dai 235.266 euro di ricavi nel 2022 a 187.068 euro nel 2022.

Cos’è la Doom Entertaiment

Il nome dell’azienda non è solo la traduzione in inglese di destino ma a è anche l’acronimo di Dream Of Ordinary Madness Entertainment, che poi sarebbe anche il nome ufficiale della società. Da una serie di visure effettuate da Fanpage risulta che la società aveva fatturato nel 2021 circa 8.647.325 euro, nel 2022 invece era arrivata a 10.081.341 euro. Nel 2021 gli utili erano 453.324, nel 392.502 euro.

La Doom Srl è fondamentalmente un’agenzia di management nata sulle ceneri di Newtopia, la label che Fedez aveva fondato J-Ax. Gli uffici di Doom Srl tra l’altro sono stati rifatti da pochi mesi: si trovano in zona Porta Romana a Milano e sono stati creati dentro una chiesa sconsacrata. Come spiega il sito, tutto a tema religioso, si occupa di tre cose: Creative Agency, Talent Management e Consultancy. Tra i talent rappresentati da Doom ci sono soprattutto creator, da Gabriele Vagnato alla Space Family, passando per Anakin e Awed. Stando alle informazioni riportate sul sito, l’agenzia rappresenta anche lo stesso Fedez e il padre Franco Lucia. L'agenzia è nota anche per il la vicenda giudiziaria aperto con il velocista Marcell Jacobs.