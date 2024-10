Quanto guadagna Boem, i numeri del drink di Fedez di cui si parla nell’inchiesta sugli ultras

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Anche nell’inchiesta sugli ultras è tornata Boem, il drink lanciato da Fedez. In una conversazione tra Luca Lucci, capo della Curva Sud, e Fedez si parla ancora di questa bevanda, tecnicamente un hard seltzer dal gusto di zenzero. Senza glutine, vegana, ha praticamente il grado alcolico di una birra: 4,5 Vol. Da tempo Fedez la sta sponsorizzando e nelle scorse settimane è finita anche in mezzo l’ormai concluso dissing con Tony Effe.

Secondo l’ultima visura camerale disponibile, la Boem Srl è una società fondata ufficialmente nel maggio dl 2023. Il presidente del consiglio di amministrazione è Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana. Si tratta della mamma di Fedez. Non è una novità, Berrinzaghi ha ricoperto questa carica in diverse attività di Fedez. L’amministratore delegato è Edoardo Tribuzio.

Chi gestisce Boem Srl

Il capitale dell’azienda è gestito da tre società, almeno nella fotografia fatta nell’ultimo bilancio disponibile. Happy Seltz Srl, riconducibile a Fedez, J Project srl, riconducibile invece al rapper Lazza, e LMDV Capital. L’ultima società è anche quella che ha la quota più alta. LMDC Capital è riconducibile a Leonardo Maria del Vecchio e ha messo oltre 70.000 del 131.040 euro che formano il capitale sociale di Boem Srl. J Project ha una quota simbolica di 3.930 euro.

Nell’aprile del 2024 la società ha lanciato un aumento di capitale e ha definito le quote della società definendo sempre una partizione a tre: 54% alla Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, 43% a Happy Seltz e Fedez e 3% alla J Project di Lazza.

Come sta andando Boem Srl

Il progetto infatti è in fase iniziale e lo stesso Fedez sta spingendo sui suoi canali per sponsorizzare il drink. Nel settembre del 2023 Boem è diventata partner ufficiale del Milan. Non solo. Boem è partner anche della mostra Obey di Shepard Fairey, l’artista che ha creato il poster di Barack Obama con scritto Hope usato nella compagna presidenziale del 2008. Al momento Boem ha oltre 40.000 follower su Instagram. Manca però un tassello. Nelle intercettazioni tra Fedez e Lucci si parla della distribuzione di Boem nelle curve dello stadio. Non è un caso: il tema della distribuzione è ancora complesso da costruire.

Nonostante il marketing, se il drink non si trova sugli scaffali o al bar è difficile acquistarlo. Secondo il quotidiano Il Tempo il primo bilancio è stato chiuso in negativo: 1,9 milioni di euro. Un numero che poteva essere atteso per un progetto appena iniziato. Stando a quanto riporta Open invece prima dell’estate Boem è riuscita a stringere una serie di accordi per potenziare la rete di distribuzione e portare Boem anche su un lungo elenco di supermercati e sulle navi Moby. Ora secondo Il Sole 24 Ore l'obiettivo è arrivare a 5 milioni di lattine vendute entro il 2025.