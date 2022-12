Quali sono i 20 videogiochi più attesi del 2023 (oltre a Hogwarts Legacy) Il 2023 sarà anche l’anno di Final Fantasy 16, Star Wars Jedi: Survivor e Diablo 4. Ma non solo, ci aspettiamo un ritorno di Assassin’s Creed e Legend of Zelda.

A cura di Lorena Rao

A due anni dal lancio, la next-gen videoludica sembra voler finalmente ingranare, soprattutto in vista del 2023. Già a partire da gennaio sono in arrivo videogiochi del calibro di Dead Space Remake, il survival horror Sci-Fi che ha già terrorizzato una generazione di giocatori e giocatrici. Il 22 febbraio sarà invece la volta del lancio di PlayStation VR2, il set per vivere la realtà virtuale su PlayStation 5.

Non è tutto: se si guarda ancora più avanti, il 2023 sarà anche l'anno di Final Fantasy 16, Starfield e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tra i tanti da citare. Alcuni saranno disponibili solo sulle console next-gen, altri invece vedranno la luce anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Di seguito i 20 videogiochi più attesi del 2023, con le piattaforme di riferimento e la data d'uscita. A tal proposito, occorre precisare che le date riportate potrebbero subire variazioni. Lo abbiamo visto in passato con Cyberpunk 2077 e God of War Ragnarök. Per questo è bene vedere con ottimismo l'anno videoludico che verrà, ma senza farsi prendere dal tossico hype, che spesso ha portato a minacce di morte contro i team di sviluppo, soggetti al fenomeno del crunch per riuscire a lanciare un titolo nella data prestabilita.

Forspoken, gennaio (PlayStation 5, PC)

Parkour e magia? Questo particolare connubio fa da fulcro a Forspoken, gioco di ruolo d'azione open world in arrivo il prossimo 24 gennaio. Protagonista è Frey, newyorkese finita improvvisamente nella misteriosa terra di Athia. Per chi desidera un assaggio, è disponibile la demo su PlayStation 5.

Dead Space, gennaio (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Dopo The Callisto Protocol, il genere horror Sci-Fi è pronto a tornare alla ribalta il 27 gennaio 2023 con Dead Space, remake del primo storico capitolo uscito nel 2008. Quindici anni dopo, l'ingegnere Isaac Clark salirà di nuovo a bordo della USG Ishimura, nave spaziale invasa da letali creature: i Necromorfi.

Hogwarts Legacy, febbraio (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Appuntamento con la magia il prossimo 10 febbraio con Hogwarts Legacy, sontuoso gioco di ruolo d'azione open world ambientato nell'universo dei libri di Harry Potter, ma nel 1800. Un sogno in versione videogioco per qualsiasi fan delle avventure dell'iconico mago.

Atomic Heart, febbraio (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC)

L'immaginario post-sovietico è ricco di fascino, e Atomic Heart ne è la dimostrazione. Si tratta di uno sparatutto in prima persona con elementi ruolistici, le cui vicende prendono luogo in una distopica – e tecnologica – Unione Sovietica del 1955. Uno spettacolo di adrenalina e violenza in arrivo il 21 febbraio 2023, anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Wo Long: Fallen Dynasty, marzo (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Il folklore cinese del 184 d.C. farà da sfondo alle vicende del soldato senza nome di Wo Long: Fallen Dynasty, intrigante gioco di ruolo d'azione dalle tinte dark fantasy, dotato anche di modalità multiplayer facoltativa. Per certi versi può essere paragonato a Elden Ring, anche se non ha una struttura open world. L'uscita è puntata per il 3 marzo 2023.

Star Wars Jedi: Survivor, marzo (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Il sequel dell'apprezzato Star Wars Jedi: Fallen Orden è atteso per il prossimo 17 marzo su console next-gen e PC. Questa volta il protagonista Cal, ora Cavaliere Jedi, dovrà spingere i suoi limiti per difendere la galassia dall'oscurità.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, marzo (Nintendo Switch)

Come inizia la storia della strega più popolare dei videogiochi? La risposta è in Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, titolo che racconta gli esordi della Strega di Umbra attraverso un'estetica dolce che ricorda i libri delle favole. In arrivo il prossimo 17 marzo in esclusiva Nintendo Switch.

Resident Evil 4 Remake, marzo (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Leon Kennedy è pronto a tornare: Resident Evil 4 Remake ci riporta in una Spagna contaminata dal Las Plagas, parassita che trasforma i residenti in creature simili agli zombi. In questo inquietante trambusto deve ritrovare la figlia del presidente degli Stati Uniti. Un tuffo nel passato con la qualità tecnica del presente. Appuntamento il 24 marzo 2023.

Dead Island 2, aprile (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Il 28 aprile 2023 si potranno far fuori caterve di zombi in una Los Angeles distrutta grazie a Dead Island 2. Il gioco di ruolo d'azione che unisce genere horror, dark humor e azione ammazza-zombi è pronto a tornare a quasi 10 anni dal primo annuncio del 2014.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, maggio (Nintendo Switch)

Dopo lo strabiliante successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, vi sono grosse aspettative sul sequel Tears of the Kingdom. Questa volta l'avventura di Link raggiungerà i cieli al di sopra delle vaste terre di Hyrule. Il lancio del gioco, che sarà in esclusiva Nintendo Switch, è previsto per il 12 maggio 2023.

Street Fighter 6, giugno (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S)

Il re dei videogiochi piacchiaduro è pronto a tornare il prossimo 2 giugno. Ci riferiamo a Street Fighter 6, che questa volta si colora di fluo per offrire la classica esperienza piacchiaduro che ha reso iconica la serie, oltre a una serie di modalità tratte dai capitoli precedenti, tra volti noti e nuovi.

Diablo 4, giugno (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Il 6 giugno 2023 l'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infurierà nel caos. Spetta a noi scegliere se conquistare le tenebre o soccombere all'oscurità. Questo è il concept di Diablo 4, il celebre gioco di ruolo d'azione di casa Blizzard.

Final Fantasy 16, giugno (PlayStation 5)

Il 22 giugno 2023 sarà la volta di Final Fantasy 16. La direzione di Naoki Yoshida, già apprezzata in Final Fantasy 14, sembra virare verso uno stile più dark e maturo, per un gioco che si preannuncia rivoluzionario per la serie nata nel 1987. Già la presenza del doppiaggio italiano rende Final Fantasy 16 un titolo da ricordare per la fanbase del Belpaese.

Starfield, gennaio-giugno 2023 (Xbox Series X|S, PC)

Ci sono giochi annunciati per il 2023 privi ancora di una data d'uscita specifica. Tra questi vi è Starfield, la nuova epopea spaziale del team che ha dato i natali a The Elder Scrolls e Fallout: Bethesda. Il lancio era previsto a novembre 2022, ma poi è stata posticipato alla prima metà del 2023 in esclusiva Microsoft.

Hollow Knight: Silksong, gennaio – giugno (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC)

Dopo l'annuncio del 2019, sono anni che il pubblico videoludico attende Silksong, sequel di Hollow Knight, acclamato titolo ambientato nel mondo degli insetti. Qualcosa si è mosso allo showcase Xbox dello scorso giugno, in cui il titolo ha fatto la sua comparsa tra i giochi in uscita nella prima metà del 2023. Manca ancora una data di lancio specifica.

Final Fantasy VII Rebirth, ottobre – dicembre 2023 (PlayStation 5)

Il 2023 sarà l'anno di Final Fantasy: dopo Final Fantasy 16, è il caso di citare Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte dell'apprezzato remake del 2020. Vi è grande attesa per il titolo di Square Enix, in quanto si capirà in maniera più concreta che direzione prenderà il remake rispetto al titolo originale del 1997.

I giochi che non hanno ancora una finestra di lancio

Fin qui sono stati menzionati videogiochi il cui periodo d'uscita è inquadrabile, ma ce ne sono parecchi previsti per il 2023 privi persino di una finestra di lancio. È il caso di Alan Wake 2, secondo capitolo del thriller psicologico risalente a ben 11 anni fa, atteso su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Vi è poi Assassin’s Creed Mirage, che rimette in gioco la serie sugli assassini dopo Assassin's Creed Valhalla. Questa volta protagonista è Basim, ladruncolo che opererà all'interno di una suggestiva Bagdad. Il gioco è stato annunciato per il 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Infine tra i titoli più attesi del 2023 vi è Lies of P, videogioco che ripropone la sfida tipica dei soulslike, oramai non più di nicchia, e la inserisce all'interno di una reinterpretazione gotica di Pinocchio. Anche qui nessuna data d'uscita. Secondo l'annuncio ufficiale, il gioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC nel 2023.