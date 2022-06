Starfield, un progetto con Hideo Kojima e molto altro: cosa ha annunciato Xbox Oltre due ore di presentazioni e annunci su titoli che arriveranno entro i prossimi 12 mesi su Game Pass, il “Netflix dei videogiochi” di Microsoft disponibile su console Xbox e PC tramite abbonamento mensile.

A cura di Lorena Rao

L'Electronic Entertainment Expo (E3) sarà anche saltato quest'anno, ma giugno resta il mese dei grandi eventi videoludici. Lo dimostra il recente showcase di Xbox e Bethesda. Oltre due ore di presentazioni e annunci su titoli che arriveranno entro i prossimi 12 mesi su Game Pass, il "Netflix dei videogiochi" di Microsoft disponibile su console Xbox e PC tramite abbonamento mensile.

Tra i nomi più appetibili che hanno fatto capolino allo showcase vi è A Plague Tale: Requiem, seguito dell'apprezzato Plague Tale: Innoncence pubblicato nel 2019. Manca ancora una data specifica, ma il titolo di Asobo e Focus Entertainment è previsto comunque per il 2022. Il trailer mostrato si focalizza sui diversi approcci di combattimento di Amicia, sorella maggiore di Hugo. L'ambientazione resta la Francia medievale attanagliata dalla peste e dall'oppressione dell'Inquisizione. È evidente dal trailer il salto tecnico e la deriva più action e violenta rispetto al primo capitolo. Lo stealth, ossia l'avanzamento senza farsi scoprire, resta comunque il fulcro principale dell'esperienza.

Tra le esclusive Microsoft figura l'edizione 40th Anniversary di Flight Simulator, che introduce nuovi velivoli (elicotteri inclusi) e scenari inediti. Il lancio è previsto a novembre 2022. Il 19 luglio prossimo sarà la volta di Forza Horizon 5: Hot Wheels, DLC che aggiunge le iconiche automobili-giocattolo alla simulazione di guida immersiva sviluppata da Playground Games.

Non solo nomi altisonanti: lo showcase di Microsoft e Bethesda ha dato spazio anche a piccole e medie produzioni di grande interesse. Tra queste vi è As Dusk Falls di INTERIOR/NIGHT, avventura narrativa che esplora la vita di due famiglie lungo tre decadi. Oltre a uno stile grafico molto ispirato, la particolarità del titolo risiede nella possibilità di giocare in co-op per un massimo di otto giocatori. L'uscita di As Dusk Falls è prevista sempre il 19 luglio su Xbox, PC e Steam.

A catturare per lo stile vi è anche Pentiment, un'avventura medievale che riprende l'estetica delle miniature. Dietro lo sviluppo vi è Obsidian Entertainment, team già apprezzato per titoli come Fallout: New Vegas, The Outer Worlds e Grounded. Quest'ultimo pure è apparso durante lo showcase di Xbox e Bethesda. Dopo aver raggiunto 10 milioni di giocatori nella fase di accesso anticipato (early-access), il titolo arriverà in versione completa a settembre 2022 su console e PC.

Protagonista indiscusso dell'evento resta Starfield, la nuova proprietà intellettuale di Bethesda che si affiancherà a The Elder Scrolls e Fallout. Atteso per novembre 2022, il titolo è poi slittato al 2023. Poco male: quanto delineato da Todd Howard di Bethesda lascia intendere un'epopea spaziale dal grande grado di immersione e personalizzazione. Cioè appare evidente a partire dalle miriadi di possibilità per la creazione del o della protagonista.

Altro annuncio di rilievo è l'arrivo su Game Pass della serie di Persona, in particolare Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal. Quest'ultimo finisce dunque di essere un'esclusiva di PlayStation. A proposito di commistioni tra Microsoft e Sony, allo showcase è intervenuto Hideo Kojima (serie di Metal Gear Solid, Death Stranding), che ha dichiarato di essere al lavoro su un progetto in esclusiva per il cloud di Microsoft.

Finora sono stati riportati i momenti salienti dello showcase di Xbox e Bethesda. Di seguito la lista completa dei videogiochi presentati all'evento. Occorre precisare che non tutti quelli mostrati saranno disponibili entro i 12 mesi. Il pensiero in questo caso va a Silksong, atteso sequel di Hollow Knight, rimasto in silenzio per diversi anni. Nonostante l'apparizione tramite trailer, il titolo resta comunque privo di data. Ecco tutti i giochi dello showcase: