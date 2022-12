Final Fantasy 16 sarà il primo capitolo col doppiaggio in italiano La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore tramite il blog ufficiale di PlayStation. Una svolta epocale per la community italiana di Final Fantasy.

A cura di Lorena Rao

Un primo indizio era trapelato tre giorni fa con la pubblicazione del trailer "Vendetta" sul canale italiano di Final Fantasy, ma adesso vi è la conferma ufficiale da parte di Sony tramite post sul PlayStation Blog: Final Fantasy 16 avrà il doppiaggio in italiano. Nel post vengono inoltre menzionati doppiatori e doppiatrici nostrani che daranno voce ai vari personaggi del gioco. Ecco nel dettaglio la lista:

Clive Rosfield – Alessandro Capra

Joshua Rosfield – Arturo Sorino

Jill Warrick (bambina) – Beatrice Maruffa

Jill Warrick (giovane adulta) – Ilaria Silvestri

Cidolfus Telamon – Alberto Angrisano

Benedikta Harman – Katia Sorrentino

Hugo Kupka – Francesco Rizzi

Dion Lesage – Luca Appetiti

Barnabas Tharmr – Fabrizio Dolce

Voci che chi gioca da tempo ha imparato a conoscere: Alessandro Capra ha già doppiato Lucas Baker in Resident Evil 7, Edward Kenway in Assassin's Creed Black Flag, Conrad in The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Connor in Detroit: Become Human. Vi sono poi Ilaria Silvestri, nota soprattutto per Eivor in Assassin's Creed Valhalla, Alberto Angrisano, che ha interpretato Gerard Bieri in Horizon Forbidden West, e Katia Sorrentino, ossia la voce di Mei in Overwatch, Kait Diaz in Gears Of War e Mary Jane in Marvel's Spider-Man.

Si tratta di una svolta epocale, dato che Final Fantasy 16 sarà il primo capitolo della saga nipponica ad essere totalmente doppiato in italiano. Un evento simile può essere solo paragonato all'arrivo di Final Fantasy 8 nel 1999 su PlayStation, il primo ad avere i testi localizzati in italiano. Con Final Fantasy 10 nel 2001, la saga ideata nel 1987 da Hironobu Sakaguchi ha introdotto il doppiaggio, inglese e giapponese, ma sono dovuti passare 12 anni per avere più possibilità, tra cui l'italiano. Ciò dimostra il successo intramontabile di una saga storica come Final Fantasy.

Final Fantasy 16 vedrà la luce il prossimo 22 giugno 2023 come esclusiva temporale di PlayStation 5. Nel ruolo di game director vi è Naoki Yoshida, personalità molto apprezzata dalla community di gioco per aver portato alla ribalta Final Fantasy 14, capitolo MMO (Massive Multiplayer Online) rilanciato nel 2013, che gode tutt'oggi di grande successo.