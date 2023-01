Hogwarts Legacy sta già distruggendo parecchi record di vendite, e non è ancora uscito Basandosi solo sui preordini, Hogwarts Legacy è il gioco premium più venduto su Steam. Si è piazzato davanti a colossi come Call of Duty: Modern Warfare 2 e FIFA 23.

A cura di Valerio Berra

Tra i videogiochi più attesi del 2023 c'è Hogwarts Legacy, gioco di ruolo d'azione open world ambientato nell'universo di Harry Potter. Attorno al titolo sviluppato da Avalanche Software c'è una vera e propria smania, a tal punto che il gioco domina la classifica dei videogiochi più venduti su Steam anche se ancora non è stato lanciato sul mercato.

L'uscita di Hogwarts Legacy è infatti prevista il prossimo 10 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Per PlayStation 4 e Xbox One sarà necessario aspettare aprile 2023, per Nintendo Switch luglio 2023.

Hogwarts Legacy batte Call of Duty e FIFA

Attualmente Hogwarts Legacy occupa il quinto posto nella classifica globale dei più venduti su Steam. Sopra vi è solo Steam Deck, la console portatile di Valve, e titoli come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 e Apex Legends, avvantaggiati dalla natura free-to-play supportata da microtransazioni. Ciò significa che basandosi solo sui preordini, Hogwarts Legacy è il gioco premium più venduto su Steam, davanti persino a colossi come Call of Duty: Modern Warfare 2, che occupa la posizione numero 8, e FIFA 23, che occupa invece la posizione numero 10.

Un risultato davvero strabiliante per un gioco che ancora non è giocabile. Probabilmente parte dell'hype – termine gergale per intendere l'impaziente attesa per un titolo – è stato alimentato dai recenti trailer rilasciati dal publisher Warner Bros, che permettono di avere un'idea più concreta di ciò che sarà Hogwarts Legacy.

L'ultimo riguarda il Cappello Parlante, con cui è necessario interagire per scoprire quale nostra sarà la casa d'appartenza tra Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Un altro trailer, pubblicato lo scorso 9 gennaio, è stato dedicato a una delle magie più popolari dell'universo di Harry Potter, ossia Accio. Infine, a novembre 2022 sono stati pubblicati 20 minuti di video ASMR per rilassare il pubblico con le atmosfere del gioco, davvero curate in ogni dettaglio.