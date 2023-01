Su Fifa 23 è stato scoperto un nuovo easter egg: nella telecronaca spuntano le voci di due attori Il commento tecnico di FIFA 23 nasconde alcune battute recitate da Ryan Reynolds e Rob McElhenny, celebri attori statunitensi. I due sono anche proprietari del Wrexham AFC, un piccolo club britannico.

A cura di Lorena Rao

Tre mesi dopo il lancio di FIFA 23, l'utenza anglofona ha scoperto un divertente easter egg all'interno del gioco. Con questa formula si intendono contenuti nascosti che gli utenti possono scoprire attraverso minuscoli dettagli o con percorsi di gioco non intuitivi. Ebbene, pare che il commento tecnico di FIFA 23 nasconda alcune battute recitate da Ryan Reynolds e Rob McElhenny, celebri attori statunitensi nonché proprietari del Wrexham AFC, piccolo club britannico.

Per sentire queste battute, occorre abbinare il Wrexham contro il Liverpool, in qualsiasi modalità. Così facendo, a inizio partita, i commentatori tecnici lasceranno spazio ai due attori proprietari. "Questa è una partita tra un grande club contro una versione minuscola improvvisata di una squadra di calcio", recitano le voci. Un risultato divertente inaspettato, scoperto con netto ritardo rispetto all'uscita del gioco. Il motivo è da imputare alla poca popolarità del Wrexham, che di conseguenza viene scelto molto raramente.

Il sito Polygon ha provato a contattare lo studio di sviluppo, EA Sports, per capire se ci sono altri easter egg di Reynolds e McElhenney, ma al momento non ha ricevuto risposta. Tuttavia, secondo il giornalista Owen S. Good, è probabile che ci siano altre sorprese nascoste. "Dubitiamo che abbiano avuto questa coppia loquace solo per due battute", ha affermato Good.

La storia del Wrexham AFC

Fondato nel 1864, il Wrexham è il terzo club di calcio professionistico più antico del mondo. Oggi è una squadra minore che milita nella National League inglese, lega di cinque gradi più in basso rispetto alla ben nota Premier League. La popolarità del club è cresciuta dopo l'acquisizione da parte di Reynolds e McElhenney a febbraio 2021.

Proprio su questa operazione, nel 2022 è stata realizzata una docuserie intitolata "Welcome to Wrexham". Il club ha fatto il suo esordio nel franchise FIFA solo in FIFA 22 tra le squadre della sezione "Resto del mondo". Il club è stata poi riconfermato in FIFA 23, con l'aggiunta del particolare easter egg.