Il nuovo Easter Egg di Google: come far schiantare la sonda Dart sul tuo schermo All’1.14 (ora italiana) la sonda Dart si è schiantata contro l’asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria nella storia dell’esplorazione spaziale.

A cura di Valerio Berra

La prima missione di difesa planetaria nella storia dell’esplorazione spaziale è diventata un Easter Egg su Google. Scrivendo Nasa e Dart nella barra di ricerca del browser sul vostro schermo apparirà un’animazione dedicata: una sonda con le fattezza di Dart arriverà dalla sinistra dello schermo per schiantarsi contro gli asteroidi che compaiono nelle immagini selezionate dalla vostra ricerca.

L’Easter Egg non finisce con lo schianto. L’impatto dell’asteroide infatti lascerà inclinato tutto l’elenco delle vostre ricerche per l’intera durata della navigazione. Cliccando sui singoli risultati però la pagina tornerà alla normalità. Per riparare i danni dell’impatto basterà quindi cliccare un altro link o scorrere in avanti con la ricerca. L’easter egg non funziona da smartphone

La missione della sonda Dart

L’impatto è avvenuto verso l’1.14, ora italiana. La Nasa ha fatto schiantare la sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) contro l’asteroide Dimorphos, un corpo celeste da 170 metri di diametro. La rotta di Dimorphos non costituiva nessun pericolo per la Terra: l’obiettivo della Nasa era solo capire se fosse possibile modificare la traiettoria di un asteroide attraverso un impatto. Dart infatti si è schianta a una velocità di circa 24.000 chilometri orari. Al momento non è ancora noto l’esito dell’esperimento: ci vorranno anni per studiare tutti i dati.

