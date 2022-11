Call of Duty: Modern Warfare 2 è il capitolo più venduto della serie in un solo weekend Call of Duty: Modern Warfare 2 è riuscito a superare il record di Call of Duty: Modern Warfare 3 del 2011, che ha ottenuto risultati simili in cinque giorni, non in un solo weekend.

A cura di Lorena Rao

Secondo un recente rapporto, il nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2 rappresenta il più grande lancio della serie mai realizzato su PlayStation Store. Ma non è tutto, perché tramite un articolo su Business Wire, Activision ha ufficialmente confermato che questo successo non riguarda solo le console di Sony: Call of Duty: Modern Warfare 2 è diventato il capitolo più venduto in assoluto nella storia del franchise, con incassi superiori agli 800 milioni di dollari in un solo weekend. Numeri incredibili, che superano persino quelli ottenuti da pellicole di spessore nella prima settimana di debutto nei cinema, come Top Gun: Maverick e Doctor Strange nel Multiverso della Follia messi assieme.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è riuscito quindi a superare il record di Call of Duty: Modern Warfare 3 del 2011, che ha ottenuto risultati simili in cinque giorni, non in un solo weekend. Il nuovo capitolo sembra inarrestabile anche sul fronte di giocatori unici e ore totali di gioco. Un ottimo riscontro, già anticipato dal successo strepitoso dell'open beta. Sul piano generale, il gioco più venduto della serie di Activision è il soft-reboot di Call of Duty: Modern Warfare del 2019, con oltre 30 milioni di unità vendute. Bisogna vedere se sul lungo periodo il nuovo Modern Warfare 2 riuscirà a superare anche questo record. Al momento pare che il gioco si attesti su 10 milioni di copie vendute, preordini inclusi.

Quel che è certo è si è interrotta la tendenza negativa che ha investito Call of Duty: Vanguard del 2021, capitolo che a livello di vendite non ha rispettato le aspettative, divenendo tra i meno apprezzati della serie. La colpa probabilmente è da imputare alla mancanza di innovazioni particolari e a un'ambientazione ridondante come quella della Seconda guerra mondiale, che pur acquisendo una visione planetaria resta poco interessante. Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile dal 28 ottobre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, via Steam o Battle.net.