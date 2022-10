La beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 è la più grande nella storia della serie Sia in termini di numero di utenti, sia di ore giocate, sia infine di partite disputate. “Un grande segnale d’amore da parte di tutta la community di Call of Duty” riporta il comunicato stampa ufficiale.

È già tempo di record per Call of Duty: Modern Warfare 2, atteso sequel del reboot uscito nel 2019 in arrivo il prossimo 28 ottobre sulle principali console e PC. La beta da poco conclusasi si è rivelata essere la più grande nella storia della serie sparatutto di Activision. Sia in termini di numero di utenti, sia di ore giocate, sia infine di partite disputate. "Un grande segnale d’amore da parte di tutta la community di Call of Duty" riporta il comunicato stampa ufficiale. A non essere riportati sono invece i numeri, anche per singola piattaforma di gioco, dato che il record tiene conto dei tre fattori menzionati prima mettendo insieme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Solo su Steam, la piattaforma digitale dedicata al PC gaming, è possibile avere un'idea del successo dell'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2. Il contenuto ha scalato immediatamente la classifica dei più giocati su Steam ancora prima che venisse aperto a tutti i giocatori e le giocatrici, ossia dal 24 al 26 settembre. Questo perché l'ordine d'accesso alla beta dipendeva dal tipo di piattaforma utilizzata (con PlayStation in precedenza su tutti) e dall'aver fatto o meno il preordine del gioco. Al termine del test, Call of Duty: Modern Warfare 2 ha raggiunto un picco di oltre 168.000 utenti simultanei.

Le sorprese per il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activion non finiscono qui. Chi ha partecipato alla beta, riceverà delle ricompense – in base al livello raggiunto – a partire dal lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2, previsto, come detto prima, il prossimo 28 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Chi tuttavia ha preordinato Call of Duty: Modern Warfare 2 potrà accedere in anteprima al gioco a partire dal 20 ottobre 2022 anziché dal 28. Dopo il sequel di Modern Warfare, sarà la volta di Call of Duty: Warzone 2.0 il 16 novembre prossimo e di Warzone Mobile nel 2023.