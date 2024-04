video suggerito

Motorola lancia uno smartphone con la scocca in legno: quanto costano i nuovi Edge 50 In versione Ultra, Pro e Fusion, la nuova linea di Motorola porta la sensazione (e l’odore) del legno e la pelle vegana sui nuovi modelli. La fotocamera e lo schermo sono certificati da Pantone, che garantisce la fedeltà dei colori e del tono della pelle catturati dagli obiettivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

MOTOROLA | Il nuovo Motorola Edge 50 Ultra con la scocca in legno

Materiali, colori, intelligenza artificiale. Su queste caratteristiche punta tutto Motorola con i tre nuovi smartphone di una serie ormai storica: Motorola Edge 50 Ultra, Motorola Edge 50 Pro e Motorola Edge 50 Fusion. I tre prodotti sono in arrivo già questa settimana anche in Italia e porteranno con sé la sensazione del legno e della pelle (vegana) tra le dita di chi vuole mettere le mani sulla nuova linea di smartphone.

Le novità di design: cover in legno, pelle vegana e madreperla

Il design non è tutto, ma nel 2024 è diventata una delle caratteristiche da valutare quando di acquista un nuovo smartphone. Per chi sceglierà i Motorola Edge 50 Ultra nella sua versione "Nordic Wood", cioè con la scocca in vero legno (che, da quello che si legge, è anche infuso "in una delicata fragranza lignea").

Venature e macchie saranno uniche per ognuno dei modelli e sarebbe quasi un peccato coprirle con una cover. Non è l'unica particolarità quando si tratta di design del prodotto: con una versione "madreperlata" del Pro e quella in pelle vegana lavanda del Fusion. Quest'ultimo materiale è disponibile anche per l'Ultra e il Pro.

Leggi anche Nuovi problemi per i Boeing 737, sospesa la produzione di 50 aerei per un difetto di fabbrica

Le fotocamere validate dalla Pantone

Per quanto riguarda il comparto fotografico, a spingere i modelli della serie Edge 50 è l'Ultra arriva con una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 64MP (con zoom ottico 3x e digitale 100x) e un grandangolare da 50MP. Ovviamente, tutti e tre i modelli della serie sono assistiti dall'intelligenza artificiale per ottimizzare la stabilizzazione di ripresa anche in movimento e per combinare diverse impostazioni fotografiche per ottenere così lo scatto perfetto. L'IA è presenta anche quando si tratta di personalizzare gli sfondi: basta una fotografia al proprio outfit per creare un tema che si intoni a cosa indossiamo.

La novità più interessante, però, sembra essere la collaborazione con Pantone che abbiamo già visto in precedenza sui prodotti Motorola. E non si tratta solo delle tonalità dei telefoni (che continua con il "peach fuzz", il colore dell'anno che è usato anche nella versione in pelle vegana per l'Ultra) ma anche di come funziona la fotocamera e lo schermo. Entrambi, infatti, sono certificati dalla Pantone e dovrebbero riprodurre fedelmente i colori che vediamo con i nostri occhi, comprese le tonalità della pelle.

Caratteristiche tecniche e prezzi

Tutti e tre i modelli sono accomunati dalla grandezza dello schermo (da 6,7 pollici) e dalla certificazione IP 68 che garantisce un alto grado di protezione del telefono (anche all'immersione in acqua, per le persone più maldestre). Cambiano i chipset: Snapdragon 8s Gen3 per l'Ultra, il 7 Gen3 per il Pro e il 6 Gen1 per il Fusion. La carica wireless, invece, è supportata per i primi due modelli, mentre non lo è per il Fusion.

Diverse le caratteristiche, diverso il range di prezzo per ognuno dei modelli presentati da Motorola. I tre vengono sono distanziati di circa 300 euro uno dall'altro:

Edge 50 Ultra a partire da 999 euro

Edge 50 Pro a partire da 699 euro

Edge 50 Fusion a partire da 399 euro