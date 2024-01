Cosa sappiamo sul nuovo Samsung S24: prezzo, uscita e caratteristiche I nuovi modelli di Samsung Galaxy S 24 Ultra, Samsung Galaxy S 24 + e Samsung Galaxy S 24 saranno disponibili per i pre-ordini in Italia dal 17 gennaio. Le consegne inizieranno il 24 gennaio. Il prezzo di partenza per il modello base è 929 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Intelligenza artificiale. Queste due parole hanno condizionato il mondo delle tecnologia in tutto il 2023. Forse era solo questione di tempo ma ora sono diventate anche centrali nello sviluppo dei nuovi smartphone lanciati sul mercato. Classifica delle case di produzione alla mano, Samsung è la prima azienda azienda nella Top 3 a puntare tutta la presentazione di un modello di punta su questa famiglia di algoritmi. I pre-order di tutti i modelli cominciano oggi, 17 gennaio. Le prime consegne invece partiranno dal 24 gennaio. I prezzi partono da 929 euro.

La serie Samsung Galaxy S24 è formata da tre dispositivi: Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 + e Samsung Galaxy S 24 Ultra. Abbiamo provato il modello Ultra, quello come da tradizione più potente. Le applicazioni dell’intelligenza artificiale su questo dispositivo si muovono soprattutto sul piano della comunicazione. Può tradurre in maniera praticamente simultanea una conversazione in un’altra lingua, può riconoscere e trascrivere tutte le voci di un dialogo e può anche ricostruire una porzione di fotografia a cui è stato tolto un elemento.

Come sarà il nuovo Samsung S 24 Ultra

La conferenza di presentazione è stata organizzata a San Josè, California. versione più potente dei nuovi modelli Samsung è quella su cui si concentrano più novità. Dal punto di vista del design si tratta di un prodotto si presenta come un dispositivo elegante ma ormai ben conosciuto dai consumatori: un rettangolo con un grosso schermo sul lato anteriore e uno retro in cui vengono ospitate le telecamere. La sensazione in mano è ottima, nonostante il display da 6,8 pollici. Gli altri S 24 sono più piccoli: S 24 è 6,2 pollici, S 24 + è grande 6,7 pollici.

Le fotocamere di Samsung S 24 Ultra

Le fotocamere posteriori saranno tre: una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP, una grandangolare da 200 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3X e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. La fotocamera frontale invece è da 12 MP. Ottimi i dettagli colti nelle prove. La capacità di combinare software e hardware per cogliere i dettagli delle foto, almeno nelle nostre prove, è molto interessante. Su questo però Samsung deve fare i conti con qualche fantasma del passato, a partire dal caso delle foto alla Luna fin troppo modificate dall’intelligenza artificiale.

SAMSUNG | I modelli di Samsung S 24 Ultra

La memoria e lo spazio di archiviazione

Samsung S 24 Ultra avrà una memoria ram da 12 Gb con tre possibili tagli per la memoria di storage: 256 Gb, 512 Gb o 1 Tb. La batteria avrà una capacità da 5.000 mAh. Il sistema operativo scelto per far marciare tutta la macchina è Android 14.

Le applicazione dell’intelligenza artificiale

Da quello che abbiamo visto l’intelligenza artificiale di Samsung si vede nelle funzioni che riguardano al lavoro. Come abbiamo detto il Samsung S 24 Ultra è in grado di trascrivere una conversazione riportando i diversi oratori. Ma non solo. Può anche creare un riassunto di quello che ha sentito, funzione ottima quando partecipiamo a una riunione di cui vogliamo ricordarci i dati principali.

Il Samsung S 24 può anche tradurre in simultanea una conversazione. Il nostro interlocutore sentirà direttamente una voce nella lingua che è in grado di capire. E ancora. Può sostituire un soggetto nella foto estendendo lo sfondo dell’immagine. Comoda anche la funzione sviluppata con Google per cercare gli oggetti inquadrati dalla fotocamera. Non serve scattare una foto. Basta puntare un soggetto, cerchiarlo dallo schermo e poi avviare la ricerca su Google Immagini.

I prezzi e la disponibilità in Italia

I preordini dei nuovi modelli Samsung cominciano oggi, 17 gennaio. Le consegne invece inizieranno il 24 gennaio. Qui sotto vi lasciamo tutti i prezzi per l’Italia. Dal 17 al 30 gennaio per i modelli acquistati negli store online e sul sito Samsung c’è un’offerta sulla memoria. In pratica è possibile per lo stesso prezzo raddoppiare la memoria a disposizione. Per chiarirci, i modelli da 256 Gb costeranno come quelli da 128 Gb.

Samsung Galaxy S 24 sarà disponibile in queste configurazioni:

8 Gb di Ram e 128 Gb di memoria a 929 euro

8 Gb di Ram e 256 Gb di memoria a 989 euro

Samsung Galaxy S 24 + sarà disponibile in queste configurazioni:

12 Gb di Ram e 256 Gb di memoria a 1.189 euro

12 Gb di Ram e 512 Gb di memoria a 1.309 euro

Samsung Galaxy S 24 Ultra sarà disponibile in queste configurazioni:

12 Gb di Ram e 256 Gb di memoria a 1.499 euro

12 Gb di Ram e 512 Gb di memoria a 1.619 euro

12 Gb di Ram e 1 Tb di memoria a 1.859 euro