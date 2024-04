Manderemo sms dalla Luna? Cosa sappiamo sul nuovo progetto della Nasa

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Potrebbe non essere così strano mandare un sms dalla Luna, o scaricare nello spazio un video inviato dalla Terra. La Nasa insieme a Nokia sta cercando di realizzare una rete 4G per permettere le comunicazioni sulla Luna, "è fondamentale se davvero vogliamo portare avanti le ricerche nello spazio", ha spiegato alla CNN Walt Engelund, vice amministratore associato per i programmi presso la Space Technology Mission Directorate della NASA. La rete permetterà infatti agli astronauti di comunicare tra loro, di controllare i rover da remoto, e trasmettere i dati e i video in tempo reale sulla Terra.

“La prima sfida per far funzionare una rete è avere un’apparecchiatura cellulare qualificata nello spazio che soddisfi le dimensioni, il peso e i requisiti di potenza appropriati”. Non solo, la rete dovrà anche resistere alle temperature e radiazioni presenti sulla superficie lunare.

Perché è così importante comunicare sulla Luna

Per il programma Artemis della Nasa, che vuole riportare gli astronauti sulla Luna, la connettività cellulare è fondamentale. Finora hanno parlato sempre via radio, ma la rete potrebbe supportare video e dati per aiutare le ricerche sulla Luna.

“Essere in grado di comunicare sulla Luna è fondamentale per Artemis, fondamentale come qualsiasi altro elemento della missione come l’acqua da bere e l’aria da respirare”, ha spiegato Engelund. “Alla fine, questo sforzo aiuterà a stabilire una rete di comunicazione lunare che potrebbe dare ai nostri esploratori la possibilità di trasmettere i dati scientifici, ma anche parlare con le loro famiglie, come se stessero camminando per strada con i loro cellulari”.

Il futuro dell'economia lunare

La Nasa per raggiungere l'obiettivo ha scelto di collaborare con diverse aziende. Tra queste Bell Labs, centro di ricerca e sviluppo, attualmente di proprietà di Nokia, che ha ricevuto una sovvenzione di 14,1 milioni di dollari nel 2020. A gennaio è stata selezionata dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) degli Stati Uniti per iniziare a lavorare su un'infrastruttura di servizi di comunicazione.

“Una futura economia lunare dipenderà in modo critico dalle tecnologie di comunicazione per raccogliere e analizzare i dati, condividere informazioni e mantenere e controllare le operazioni”, ha dichiarato Thierry Klein, presidente di Bell Labs Solutions Research. "È necessaria la presenza umana semi-permanente o permanente sulla Luna, nonché operazioni robotiche automatizzate per il trasporto, l’estrazione di risorse, l’elaborazione mineraria e la raccolta di dati scientifici”.