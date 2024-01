Per la prima volta dopo anni Samsung non è l’azienda che vende più smartphone al mondo Secondo i dati del Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC nel 2023 le spedizioni totali di dispositivi Samsung sono state 226,6 milioni. Una sola azienda al mondo è riuscita a fare meglio: è arrivata al primo posto con 234,6 milioni di dispositivi spediti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Samsung ha dominato il mercato globale degli smartphone per 13 anni anni. Ha agguantato la primo posizione, strappandola a Nokia, nel 2010 e da l ì non si è più mossa. Ha saputo leggere e cavalcare tutta l’ondata degli smartphone e lo ha fatto puntando su una strategia abbastanza chiara: un dispositivo per ogni tasca.

Compravano Samsung sia i clienti che volevano un prodotto di fascia bassa sia quelli che invece puntavano solo sui top di gamma. Oggi per la prima volta lei stime delle agenzie di analisi mostrano che Samsung non è più in cima a tutte queste classifiche. Ora il marchio che ha conquistato il mercato è Apple.

I dati di IDC e Canalys

Secondo il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC nel 2023 le spedizioni totali di dispositivi Samsung sono state 226,6 milioni in tutto il modo. Apple, rivale di sempre nella fascia dei top di gamma, è arrivata a 234,6 milioni. Seguono altri Xiaomi, Oppo e Transsion. I loro volumi però sono molto più bassi: 145,9 milioni, 103,1 milioni e 94,9 milioni di smartphone.

Anche se i numeri devono ancora essere aggiustati, la tendenza è questa. Secondo Nabila Popal di Worldwide Tracker il risultato di Apple era atteso: “Apple è stato l'unico player nella Top 3 a mostrare una crescita positiva ogni anno”. La conferma per il 2023 arriva anche da un’altra agenzia che si occupa di ricerche di mercato: Canalys.

L’aumento delle richieste per smartphone più costosi

Dalle prime analisi sembra che i fattori che hanno permesso a Apple di strappare il primo posto siano stati almeno due. Da una parte c’è l’aumento della domanda per i prodotti di fascia premium che secondo IDC ora sono oltre il 20% dell’intero mercato. Apple in questa fascia è sempre stata molto forte: ogni anno presenta pochi modelli e si concentra soprattutto sui top di gamma. Le politiche aggressive di rivenditori e compagnie telefoniche per finanziamenti e permute hanno fatto il resto.

Ma non solo. Tutta la fascia media su cui si muoveva Samsung è stata erosa dai concorrenti, quelli che si trovano nelle altre posizioni della classifica. Transsion è una compagnia cinese abbastanza fuori dal mercato europeo. Fra poco più di 24 ore Samsung presenterà il suo nuovo smartphone: il Galaxy S24. A questo punto l’attenzione sul nuovo top di gamma è parecchio alta.