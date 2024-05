Un bambino di 5 anni riceve il braccio robotico di Iron Man: è il più giovane al mondo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

OPEN BIONICS | Hero Arm

"Si sente un supereroe, la sua vita è cambiata." A parlare è Ashley Marotta, suo figlio, Jordan, è nato senza la mano sinistra e per la prima volta avrà un braccio robotico, l‘Hero Arm, ispirato a Iron Man. Il bambino, di cinque anni, è il più giovane al mondo a ricevere una protesi bionica.

“Come mamma, voglio solo che sia felice, è sempre stato un bambino sereno e positivo, ma dopo aver ricevuto l'Hero Arm era al settimo cielo", ha raccontato Marotta, che vive con il figlio a Long Island, New York. La protesi è stata realizzata da Open Bionics di Bristol. Marotta da tempo seguiva la società su Facebook, e ha deciso di contattarla dopo aver visto l'inaugurazione di una nuova sede a New York. “Inizialmente ci è stato detto che era troppo giovane, però abbiamo convinto Open Bionics a fare un incontro per far conoscere mio figlio, per fortuna hanno accettato la nostra richiesta".

Samantha Payne, co-fondatrice di Open Bionics, ha aggiunto: “Siamo davvero felici per Jordan e non vediamo l’ora di vedere come userà il suo nuovo braccio di Iron Man”.

La reazione di Jordan

Quando Jordan ha indossato per la prima volta il suo braccio robotico si è emozionato, ha raccontato Marotta. "Non avrebbe potuto essere più eccitato e felice, voleva correre a scuola per mostrare ai suoi insegnanti e amici il suo Hero Arm".

Jordan aveva già usato una protesi in passato, ma come spiega la madre, c'erano stati problemi, molti movimenti erano impossibili "per lui è stata un'esperienza frustrante". Grazie al nuovo Hero Arm riesce prendere gli oggetti e afferrare le maniglie. “È così entusiasta, può finalmente controllare le dita e afferrare qualsiasi cosa”, ha aggiunto Marotta.

Come funziona l'Hero Arm

La protesi usa sensori in grado di rilevare le contrazioni muscolari e trasformarle in movimenti della mano, e funziona grazie a una batteria ricaricabile che dura 14 ore. "Siamo l'unica azienda al mondo che rende le protesi abbastanza piccole e leggere per i bambini", ha spiegato Open Bionics.

È anche l'unica azienda a produrre arti bionici ispirati all'universo Marvel, o Disney, grazie a una collaborazione con The Walt Disney Company. L'azienda ha già lavorato con pazienti in Ucraina, Germania e Australia.

Perché Jordan è il paziente più giovane a ricevere l'arto bionico

Di solito è necessario aspettare i sette anni per poter utilizzare il braccio robotico, Open Bionics ha però cambiato idea dopo aver visto Jordan. Il team ha spiegato infatti che la struttura fisica del bambino e il suo alto quoziente intellettivo erano sufficienti per poter testare l'Hero Arm e insegnargli ad utilizzarlo.