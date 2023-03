Lo strano caso della Luna fotografata da un Samsung: “Le foto sono false e la pubblicità è ingannevole” L’azienda ha fatto passare immagini migliorate dall’intelligenza artificiale come prodotto di uno zoom ottico. Lo scatto apre una nuova questione sul concetto di vero e falso nell’era dell’IA.

A cura di Elisabetta Rosso

Ormai è diventato un caso, quello della Luna fotografata da un Samsung S23 Ultra. Uno scatto nitido, dettagliato e falso. A sollevare la questione è stato un utente di Reddit che ha mostrato con una serie di test che l’immagine non è figlia dello Space Zoom (come ha lasciato intendere Samsung) ma dell’intelligenza artificiale.

In realtà la foto della Luna diventa un pretesto per chiedersi cosa renda oggi un’immagine falsa. L’intervento di un’IA diventerà la prassi negli scatti del futuro, un po’ come è successo per i filtri di Instagram, ora nessuno metterebbe in discussione una foto con il Color Adjustment. Non è una domanda nuova, torna ciclicamente ogni volta che le tecniche computazionali vengono integrate nel processo fotografico. E lo scatto della Luna fatto dal Samsung S23 Ultra potrebbe diventare un precedente per legittimare l’intelligenza artificiale nel processo di creazione di una fotografia.

Come funziona l'intelligenza artificiale di Samsung?

Samsung utilizza un modello di intelligenza artificiale per aggiungere dettagli alle immagini della Luna. Lo scatto base di per sé è mediocre, ma grazie all’IA si trasforma in eccezionale. Funziona come al solito, vengono date in pasto all’IA migliaia di immagini della Luna in modo tale che impari a riconoscerla e aggiungere dove serve dettagli capaci di migliorare la foto. Quindi la camera di Samsung aggiunge elementi recuperati dal suo set di dati sopra le foto usando dei punti di ancoraggio che vengono riconosciuti nel nostro scatto.

Il test su Reddit per mostrare l'inganno

Un utente di Reddit ha deciso di fare la prova del nove. Non convinto dello scatto ha deciso di testare il miracoloso zoom di Samsung. Ha creato una foto intenzionalmente sfocata della Luna, e l’ha aperta sullo schermo del suo computer, poi ha fotografato l’immagine con l’S23 Ultra, ed ecco che sullo smartphone è apparsa una foto perfetta del satellite. L’IA ha aggiunto dettagli che erano assenti nella foto creando così una Luna nuova. "Le immagini della luna di Samsung sono false. Il marketing di Samsung è ingannevole. Sta aggiungendo dettagli dove non ce ne sono (in questo esperimento, è stato intenzionalmente rimosso)", spiega in un post.

Non è una novità. Era successo qualcosa di simile nel 2021 e c’era anche il quel caso di mezzo la Luna. Input Mag infatti aveva pubblicato un lungo servizio sulle "false foto dettagliate della Luna" scattate dal Galaxy S21 Ultra. “Non c’è nessuna sovrapposizione di immagini o effetti di trama vengono applicati quando si scatta una foto", aveva spiegato Samsung, sottolineando che usava l'intelligenza artificiale per rilevare la presenza della Luna "per offrire una funzione di miglioramento dei dettagli riducendo sfocature e rumori".

La colpa di Samsung

Samsung ha spiegato in un post che "la funzione del motore di miglioramento dei dettagli" permette di "rimuovere efficacemente il rumore e massimizzare i dettagli della Luna per completare un'immagine luminosa e chiara della luna", come riporta la testata The Verge. Traduciamo. L’azienda sostiene di catturare i dettagli sfocati e poi ingrandirli grazie all’IA.

I test dell’utente di Reddit mostrano però che l’intervento è molto più invasivo di così. Non migliora i dettagli, li crea dal nulla. E qui sta la colpa di Samsung. Far passare immagini migliorate dall’intelligenza artificiale come prodotto di uno zoom ottico. Come spiega l'utente di Reddit: "Se disattivi Ottimizzatore scena, ottieni l'immagine reale della Luna, che è un pasticcio sfocato (come dovrebbe essere, data l'ottica e il sensore utilizzati)."