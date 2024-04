Attacco hacker a Synlab, cosa sta succedendo: sospese attività nei laboratori, a rischio dati dei pazienti

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Synlab, il network europeo di fornitura di servizi di diagnostica medica, è vittima di un cyberattacco. I primi problemi sono stati riscontrati nella mattina del 18 aprile, il centro diagnostico ha rilevato malfunzionamenti tecnici che hanno causato "l’interruzione temporanea dell’accesso ai sistemi informatici e telefonici e ai servizi collegati". L'attacco hacker potrebbe mettere a rischio i dati sensibili dei pazienti che la società ha raccolto. Al momento tutti i servizi sono sospesi. "Synlab informa tutti i Pazienti e i Clienti di aver subito un attacco hacker ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale. In via precauzionale, appena identificato l’attacco e secondo le procedure aziendali di sicurezza informatica, tutti i sistemi informatici aziendali in Italia sono stati immediatamente disattivati", ha spiegato Synlab in una nota pubblicata sul suo sito.

L'azienda ha spiegato che una task force è al lavoro per ripristinare il servizio, "Synlab si scusa per i disagi che stanno derivando dalla situazione sopra descritta e informa che non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata. Synlab manterrà informata la propria utenza sugli sviluppi della situazione attraverso i propri social media", ha comunicato l'azienda in una nota. Gli attacchi hacker non sono una novità in Italia. Un report pubblicato da Yarix a maggio 2023 valuta il nostro Paese al quinto posto nel mondo per numero di attacchi ransomware. E il principale obiettivo sono le strutture sanitarie.

Cosa è successo a Synlab

L'attacco ha allarmato gli utenti, preoccuparti per la sicurezza dei dati condivisi con l'azienda. Synlab Italia ha immediatamente disattivato tutti i sistemi informatici. "Abbiamo prontamente istituito una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, ed è al lavoro per mitigare gli impatti e ripristinare quanto prima i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti", ha aggiunto. "Purtroppo, a causa dell’attuale situazione, informiamo i nostri Clienti e Pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti".