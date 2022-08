Puoi giocare in anteprima Call of Duty: Modern Warfare 2, ecco quando inizia la beta Come è accaduto per i capitoli precedenti della serie, l’ordine d’accesso dipende dal tipo di piattaforma su cui si gioca e se si è preordinato o meno Call of Duty: Modern Warfare 2.

A cura di Lorena Rao

Novità per Call of Duty Modern: Warfare 2, atteso sequel del reboot uscito nel 2019: a partire dal prossimo settembre, giocatori e giocatrici potranno accedere alla beta. Come è accaduto per i capitoli precedenti della serie, l'ordine d'accesso dipende dal tipo di piattaforma su cui si gioca e se si è preordinato o meno Call of Duty: Modern Warfare 2. Ad avere la priorità è chi gioca su PlayStation 4 e 5 ed ha effettuato il preordine del titolo di Activision. In questo caso l'appuntamento è previsto il 16 e il 17 settembre 2022. Dal 18 al 20 settembre la beta verrà aperta a tutta l'utenza PlayStation. Una scelta che dimostra concretamente il mantenimento degli accordi tra Sony e Activision, nonostante l'acquisizione della software house californiana da parte di Microsoft per 68,7 miliardi di dollari.

I giocatori e le giocatrici di Xbox One, Xbox Series X|S e PC che hanno preordinato Call of Duty: Modern Warfare 2 potranno accedere alla beta dal 22 al 23 settembre, che diventa crossplay. Si potrà dunque giocare con i propri amici pur avendo piattaforme differenti, PlayStation 4 e PlayStation 5 incluse. La beta sarà resa disponibile a tutti dal 24 al 26 settembre. Ogni sessione inizierà alle 19 ora italiana. Di seguito un breve elenco riassuntivo delle date d'accesso:

16 al 17 settembre solo su PlayStation: accesso anticipato

18 al 20 settembre solo su PlayStation: open beta

22 al 23 settembre su Xbox, PC, PlayStation: accesso anticipato

24 al 26 settembre su Tutte le piattaforme: open beta

Tutto questo è stato rivelato dal team di sviluppo Infinity Ward in occasione del recente Call of Duty League Championship, il torneo dedicato a Call of Duty che si tiene ogni anno per determinare il campione mondiale della stagione. Maggiori informazioni su Call of Duty: Modern Warfare 2 verranno rilasciata il 15 settembre prossimo, quando si terrà l'evento Call of Duty: Next. Il titolo verrà lanciato il 28 ottobre 2022 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Battle.net e Steam).