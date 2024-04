Il cane robot lanciafiamme che tutti possono comprare online: quanto costa Thermonator

video suggerito

Sembra uscito da un episodio di Black Mirror. Thermonator è un cane robot con un lanciafiamme ARC posizionato sul dorso. È stato presentato da Throwflame, azienda con sede in Ohio e può essere acquistato da privati a soli 9.420 dollari. Il robot di 12 chilogrammi può sparare a una distanza di 9 metri e il lanciafiamme viene rifornito con un serbatoio di benzina integrato. L'azienda ha pubblicato un video promozionale che mostra il lanciafiamme ARC. "Può inviare flussi di fuoco con la semplice pressione di un pulsante", spiegano.

In realtà le prime immagini del cane robot di Throwflame erano comparse l'anno scorso, quando l'azienda ha aperto la lista d'attesa per ordinare Thermonator, ora può essere acquistato online, anche da privati. I lanciafiamme infatti non sono regolamentati a livello federale "significa che chiunque può acquistarne uno senza controlli dei precedenti o periodi di attesa", sottolinea Throwflame.

Negli Stati Uniti, i lanciafiamme non sono regolamentati in 48 Stati. Ci sono restrizioni, ma solo nel Maryland, che richiede una licenza federale per le armi da fuoco compresi i lanciafiamme, e in California, dove la portata dell'arma non può superare i 3 metri.

Come è fatto e a cosa serve il robot lanciafiamme

Thermonator, oltre al lanciafiamme (realizzato sempre dall'azienda), ha anche un sensore LIDAR per mappare ed evitare gli ostacoli, il puntamento laser e la navigazione con visuale in prima persona (FPV) attraverso una telecamera integrata. Il robot sembra un versione sviluppata di Unitree Go2, venduta al dettaglio a 1.600 dollari. Secondo Throwflame, la batteria del robot dura circa un'ora, e può essere gestito a distanza tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Sul sito, Throwflame spiega che il robot potrebbe essere utilizzato per "controllare e prevenire incendi", "per l'agricoltura", "la conservazione ecologica", "la rimozione di neve e ghiaccio". Precisa anche "non deve essere utilizzato per alcun motivo come un'arma". Oltre al cane robot, Throwflame vende anche un drone lanciafiamme, che l'azienda ha chiamato TF-19 WASP.

Il mercato dei cani robot

Esiste già un mercato dei cani robot. Nel 2020, Boston Dynamics ha messo in vendita Spot, il primo cane robot, giallo e nero al costo di 75.000 dollari. Riescono a muoversi su terreni irregolari, e per questo vengono utilizzati per perlustrare zone critiche difficilmente accessibili ai soccorritori, per esempio in caso di alluvioni o terremoti. Sono in grado di spegnere incendi, e vengono anche sperimentati come guardiani. Attraverso le loro telecamere collegate a un centro di controllo possono sorvegliare siti industriali o aree molto estese. In Italia uno di questi modelli è stato arruolato dai Carabinieri: si chiama Saetta.

In poco tempo però c'è chi ha pensato di posizionare un'arma sul dorso dei cani robot. A luglio 2022, Unitree, ha messo in vendita su AliExpress un quadrupede con un fucile incorportato al prezzo di 3.400 dollari. Sono nati diversi movimenti che chiedono di limitare l’uso delle armi montate sui robot. Per esempio l’associazione Stop Killer Robots. “I robot killer cambiano il rapporto tra le persone e la tecnologia affidando alle macchine il processo decisionale sulla vita e la morte. Sfidano il controllo umano sull'uso della forza e, laddove prendono di mira le persone, ci disumanizzano”, spiega l’associazione.