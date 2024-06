video suggerito

Perché non dovresti usare quest’app walkie-talkie: cosa succede quando scarichi Ten Ten Si chiama Ten Ten e funziona come una ricetrasmittente. E i messaggi si possono ricevere in qualsiasi momento, anche quando il telefono non è sbloccato o si sta facendo altro. L’allarme del Ministero dell’Interno francese: “Aumenta rischio di molestie online e intrusione nella vita privata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Velia Alvich

Una voce gracchiante dall'altro capo della ricetrasmittente. La frase si conclude con un "Passo". La risposta arriva in tempo reale. Alla fine si termina la conversazione con "Passo e chiudo". La magia dei walkie-talkie, una tecnologia nata in tempo di guerra ma che, decenni più tardi, è diventata popolare anche fra i più giovani. Così le ricetrasmittenti sono diventate un oggetto popolare.

Sembravano passati di moda, ma i walkie-talkie sono tornati. Questa volta hanno abbandonato le onde radio e si sono adeguati al 2024, trasformandosi in un'app che è diventata popolare in Francia, specialmente fra i più giovani. Si chiama Ten Ten e per il Ministero dell'Interno francese potrebbe essere diventato un problema.

Come funziona Ten Ten, l'app walkie-talkie che ha spopolato in Francia

Dopo averla scaricata sull'App Store della Apple o su Google Play, ci si iscrive all'app con l'account TikTok, Google o usando una email. Si sceglie la foto del profilo, il proprio nome e poi si aggiungono i propri amici scambiandosi un codice da sette caratteri. Un passo fondamentale senza il quale l'app non può funzionare. Non si può infatti chattare con persone che non si conoscono.

A questo punto si può cominciare a chiacchierare a distanza selezionando il profilo dell'amico virtuale e tenendo premuto il bottone in basso sullo schermo. L'altra persona riceverà la nostra comunicazione in tempo reale in ogni caso, anche se lo schermo del nostro telefono non è sbloccato o se stiamo facendo altro.

Un concetto semplice quanto il suo funzionamento, ma comunque è riuscito a conquistare gli utenti francesi più giovani. Così, dopo essere stato scaricato un milione di volte e avere scalato la classifica delle app più popolari in Francia, ha cominciato ad attirare tutta l'attenzione su di sé.

Quali sono i problemi dell'app e perché il Ministero dell'Interno francese ha lanciato l'allarme

Sempre acceso. Sempre pronto a ricevere. La voce di un amico può arrivare quando meno te lo aspetti, anche mentre dormi. Anche se non hai aperto l'app. Anche se hai il cellulare in modalità "non disturbare". La possibilità di inviare messaggi istantanei "aumenta il rischio di molestie online e di intrusione nella vita privata", ha detto Camille Chaize, portavoce del Ministero degli Interni francese, che invita i genitori dei giovani che hanno scaricato l'app a "informare i figli dei pericoli degli abusi online e del cyberbullismo".

Preoccupazione non solo per l'invasione della privacy da parte di voci moleste, ma anche per i dati che l'app raccoglie. Non solo il nome utente, l'indirizzo con cui fa il login e l'immagine che l'utente ha caricato, ma anche la posizione e l'indirizzo IP (cioè quello che identifica il dispositivo che è connesso a internet). E per questo motivo le autorità competenti potrebbero decidere di bloccare l'app o di chiedere alcune modifiche alle informazioni che raccoglie. O magari anche solo che non suoni nel momento meno opportuno.