video suggerito

Sono gli ultimi giorni per prendere una decisione sui nostri dati sanitari: cosa sapere sull’Fse Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è un sistema di archiviazione online che permette di raccogliere tutte le informazioni relative alla storia clinica e farmacologica di un paziente. Fino al 30 giugno 2024 i cittadini possono negare il trasferimento dei dati. Per farlo è necessario accedere al portale del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e selezionare la casella “mi oppongo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 2012 il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) raccoglie tutti i dati e i documenti digitali sanitari. Ora è pronto a evolversi nella versione 2.0. Come ha spiegato il Ministero della Salute, la storia clinica di un paziente e "tutti dati sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale antecedenti al 19 maggio 2020" verranno caricati su un sistema di archiviazione online. Visto che si tratta di dati sensibili i cittadini hanno il diritto di opporsi. Fino al 30 giugno 2024 possono negare il trasferimento dei dati. Per farlo è necessario accedere al portale del Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e selezionare la casella "mi oppongo".

Anche i pazienti stranieri che hanno ricevuto cure presso strutture sanitarie pubbliche in Italia potranno opporsi all’acquisizione dei propri dati. Il rifiuto non comporterà conseguenze nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. "La scelta può essere revocata e nuovamente registrata nel Sistema Tessera Sanitaria più volte, fino al 30 giugno 2024. Il sistema selezionerà l’ultima indicazione caricata cronologicamente", si legge sul sito del Ministero della Salute.

Cos'è il fascicolo sanitario elettronico

Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è un sistema di archiviazione online che permette di raccogliere tutte le informazioni relative alla storia clinica e farmacologica di un paziente. L'obiettivo è semplificare l'accesso alle informazioni durante le situazioni di emergenza, le visite, o esami.

"L’assistito può accedere ai dati della sua storia clinica, consentirne la consultazione, in sicurezza e nel rispetto della privacy, da parte di medici e operatori sanitari, in qualunque momento", si legge sul sito del governo. Non solo, il Fascicolo sanitario elettronico può diventare anche un patrimonio di dati utili alla ricerca scientifica e un database per elaborare nuove politiche per la sanità pubblica.

Come rifiutare il caricamento dei dati

L’opposizione al caricamento di dati relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale antecedenti al 19 maggio 2020 va effettuata attraverso il portale Sistema Tessera Sanitaria all’indirizzo www.sistemats.it. Sul sito si legge:

Per i CITTADINI che non dispongono di identità digitale : è possibile opporsi accedendo al servizio disponibile nell’area libera del sito Tessera sanitaria, inserendo il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la data di scadenza o, alternativamente, per cittadini in possesso di codice STP, inserendo il codice STP, la Regione e la data di rilascio del codice

: è possibile opporsi accedendo al servizio disponibile nell’area libera del sito Tessera sanitaria, inserendo il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la data di scadenza o, alternativamente, per cittadini in possesso di codice STP, inserendo il codice STP, la Regione e la data di rilascio del codice Per i CITTADINI che dispongono di identità digitale : è possibile opporsi accedendo al servizio disponibile nell’area riservata al cittadino del sito Tessera sanitaria utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o TS/CNS

: è possibile opporsi accedendo al servizio disponibile nell’area riservata al cittadino del sito Tessera sanitaria utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o TS/CNS Per gli OPERATORI con autenticazione: il servizio consente ai cittadini, per mezzo di un intermediario (operatori autorizzati presso la propria ASL o, per il personale navigante o aeronavigante, presso gli ambulatori USMAF-SASN del Ministero della Salute) di esprimere la volontà di opposizione al pregresso sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

La procedura può avvenire solo online attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria (Sts). Nell'area riservata al cittadino è attiva fino al 30 giugno 2024 la funzionalità per il rifiuto. Per rifiutare quindi basterà cliccare sull'opzione “opposizione” e poi sul pulsante “mi oppongo”. La procedura è disponibile anche per chi è sprovvisto di strumenti di identità digitale: in questi casi basta cliccare sul link "accedi senza autenticazione”.