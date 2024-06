video suggerito

IT-Wallet, dal 15 luglio tessera e patente sull’app IO: cos’è e come funziona il portafoglio digitale IT Wallet è il portafoglio digitale, previsto in Italia dal decreto PNRR, sarà integrato nell’app IO nel 2024 con lancio ufficiale nel 2025 e conterrà tutti i documenti personali come patente, carta d’identità e tessera sanitaria. Per accedere serviranno il CIE o lo Spid. La sperimentazione inizierà il 15 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Il portafoglio potrebbe diventare un accessorio superfluo nei prossimi mesi. Entro il 2025 infatti tutti i nostri documenti potranno essere caricati su IT-Wallet, il portafoglio digitale accessibile tramite l'app IO. I primi a essere introdotti saranno la tessera sanitaria, la patente e la carta europea della disabilità. In futuro anche la carta d’identità, la tessera elettorale e i titoli di studio saranno presenti su IT-Wallet.

La sperimentazione parità il 15 luglio. In questa prima fase sarà coinvolto un campione di cittadini che giù utilizzano sul proprio cellulare l'App Io. A settembre 2024 inizierà la seconda fase di test, il portafoglio digitale verrà reso accessibile per un numero più ampio di persone. La piena operatività è prevista tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

"L’introduzione dell’IT-Wallet comporterà una significativa semplificazione per gli utenti, che potranno gestire identità digitali e credenziali in un unico strumento, riducendo la necessità di intermediari e aumentando sicurezza e trasparenza. Per gli erogatori di servizi, pubblici e privati, l’IT Wallet faciliterà l’accesso e la verifica delle credenziali, ottimizzando i processi di erogazione e migliorando l’efficienza operativa", ha spiegato al Sole 24 ore Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. It Wallet è stato approvato nel decreto legge del PNRR del 26 febbraio 2024 e fa parte del progetto europeo EUDI (European Digital Identity) Wallet.

Cos’è IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano

IT-Wallet sarà il primo portafoglio digitale in Italia ad avere valore di legge, e permetterà ai cittadini di utilizzare tutti i documenti, come la patente o la tessera sanitaria, attraverso l'app IO. È già disponibile sugli store digitali e consente l'accesso ad alcuni servizi delle pubblica amministrazione. Il portafoglio digitale sarà gratuito e non obbligatorio.

“Ogni volta che un’app o un sito web ci chiede di creare una nuova identità digitale o di accedere facilmente tramite una grande piattaforma, non abbiamo idea di cosa ne sia veramente dei nostri dati. Per questo motivo, la Commissione proporrà presto un’identità digitale europea sicura", ha spiegato Ursula Von Der Leyen. "Qualcosa di affidabile, che ogni cittadino potrà usare ovunque in Europa per fare qualsiasi cosa, da pagare le tasse a prendere a noleggio una bicicletta. Una tecnologia che ci consenta di controllare in prima persona quali dati vengono utilizzati e come”.

Alla società PagoPa e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stata affidata la realizzazione e la gestione dell'infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria. "La nostra scommessa è di anticipare ampiamente il wallet europeo ed essere i primi nella Ue a disporre del portafoglio digitale nazionale", ha spiegato Butti. Non sono ancora definitive le date per l'attivazione di IT-Wallet, ma il processo di rinnovo della carta d’identità elettronica è stato velocizzato. Non solo, il termine della validità della CDI cartacea sarà il 3 agosto del 2026.

A cosa serve e quali documenti può contenere

IT-Wallet avrà due versioni, una privata per servizi offerti dalle aziende (si potrà accedere alla sezione privata solo attraverso autorizzazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), e una pubblica e gratuita accessibile a tutti i cittadini. Utilizzare il portafoglio digitale permetterà ai cittadini italiani di essere più comodi (non sarà necessario portare con sé documenti fisici), ma anche più sicuri, riducendo il rischio di smarrimento o furto. Rimane comunque la possibilità che vengano hackerati.

Il caricamento di documenti digitali avverrà in due passaggi: un primo slot di documenti con patente di guida, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, e un secondo slot con carta di identità o la tessera elettorale. L’apertura di IT-Wallet non cancellerà lo Spid, sembra però che il governo Meloni voglia puntare più sulla Carta di Identità Elettronica. L’idea è chiara: investire il più possibile su un sistema centralizzato. E al momento per fare lo Spid ci sono 12 gestori diversi.

Come funziona IT-Wallet e come accedervi dall’app IO

IT-Wallet sarà un’estensione di app IO. Sarà possibile accedere con le stesse credenziali, e anche entrare offline nell’app. L’accesso dovrebbe essere protetto da un sistema di autenticazione a due fattori. L'app viene già utilizzata dai servizi pubblici. Una volta scaricata è necessario registrarsi tramite Spid o carta d’identità elettronica. Bisogna poi indicare il pin o registrare la propria impronta digitale.

Quando sarà disponibile in Italia ufficialmente

Non è ancora stata definita una data ufficiale. sappiamo solo che il 15 luglio inizierà ufficialmente la sperimentazione. I primi documenti sull'IT-Wallet dovrebbero essere disponibili entro la fine dell'estate, per il secondo slot bisognerà invece aspettare il 2025. "Siamo in una fase di sviluppo avanzata, con la prima attivazione delle versioni digitali di documenti fondamentali come la tessera sanitaria, la patente e la carta europea della disabilità prevista entro luglio 2024", ha spiegato Butti.

"Da settembre 2024, con l’avvio di una fase di test, l’IT-Wallet sarà progressivamente reso disponibile a una platea più ampia di utenti. Al tempo stesso, proseguirà la stesura dei decreti attuativi necessari per definire le regole dell’intero ecosistema del wallet (e chiarire la funzione della firma digitale, ndr). Il lancio ufficiale pubblico è previsto per gennaio 2025, quando i cittadini italiani potranno scaricare l’ultima versione dell’App Io e attivare il wallet con Cie o Spid."

I vantaggi di IT-Wallet

L'obiettivo di IT-Wallet, come ha spiegato il governo, è digitalizzare ogni documento. "L’introduzione comporterà una significativa semplificazione per gli utenti, che potranno gestire identità digitali e credenziali in un unico strumento, riducendo la necessità di intermediari e aumentando sicurezza e trasparenza. Per gli erogatori di servizi, pubblici e privati, l’IT-Wallet faciliterà l’accesso e la verifica delle credenziali, ottimizzando i processo", ha spiegato Butti.

Sarà più semplice gestire i rinnovi online dei documenti, accedere ai servizi sanitari, dell'amministrazione pubblica e servizi privati. Non solo, oltre alla comodità c'è anche la questione sicurezza, la digitalizzazione del documenti può prevenire furti o smarrimenti.